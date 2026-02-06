案主家裡飼養了一隻拉布拉多愛犬，據事主所形容這頭犬平時很聽話，也很有規律，一般沒有隨便亂叫的情況。可是，某一天的晚上，牠突然向着家裏某一個角落亂叫亂吠，而且也像有種很驚慌的樣子。「最奇怪的是，連牠平時最愛吃的食物也沒有興趣，而且在深夜時分在家裏來來回回走動，整晚也沒有安睡。我們看到這個情況最初以為牠開始患上失智症，畢竟牠已經七歲了，不過醫生也認為情況未至於是這種症狀所致。我們在百思不得其解之下，亦因為平時會接觸及相信靈異的東西，所以把心一橫便走到紙紮舖問一下。」而事主沒有向紙紮舖負責人透露為誰而問，而對方亦沒有問個詳細，只是知道日子和時間。「過了一會，我終於忍不住向負責人說，其實是為自己的寵物來查看，我本以為他們會甚為驚訝，豈料負責人竟完全沒有任何奇怪的反應，這刻我才知道，為動物問事可能並不是甚麼稀奇。」結果，最神奇的是，查出來的情況竟與其愛犬的奇怪症狀很相似，所以翌日他們便按照吩咐走到街邊，向一個特定方向進行祭祀。「拜完真的很神奇，我隻狗一切回復正常，或者有時我們帶牠出外，會無意冒犯到附近的靈體。因為這件事我又知道，原來傳統的查日腳不單止應用在人的身上。」