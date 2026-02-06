在我的個案諮詢經驗裡，40至50歲是大都會女性的黃金離婚期。她們多已擁有獨立的經濟條件，收入甚至比伴侶高，只要能過感情和面子關，便找不到理由勉強維持腐爛的婚姻。
女性的自我成長意識比男性強，當她的步伐跑前了，伴侶還在後方時，還要等他嗎？這是女性的自我醒覺之路。原來婚姻和戀愛以外，還有更多值得她去追求的東西，能更有效地製造安全感和幸福感。20歲不懂，30歲不捨，到40歲後女人已累了，對愛情夠失望了，求等值回報之心也強了，不想再為討好伴侶而委屈自己，不再為怕令伴侶自卑、心理不平衡而壓抑自己的事業發展，想走得更遠，不再怕自己比對方優秀而影響感情關係，覺得不值得為了遷就對方的停步而縛住自己的雙腳。
關鍵詞是「不值得」。
女性在提升生活質素，對生活美感的追求遠遠超過其男伴，她們漸漸發現與其與伴侶對牛彈琴，不如跟品味相投的女性朋友結伴尋樂，趁未老，追求受寵女皇的享受，用辛苦賺來的錢好好回報自己，不等永遠不懂你的男人給你。
我的經驗裡，起碼一半以上的個案都是男方不願意離婚，不是因為感情原因，只是他們不懂經營家庭，丟了家庭也丟了臉。失去能幹的妻子後，連飯到哪兒吃，鞋放在哪兒，何時交甚麼費都不知。不習慣一個人生活的，原來是這些無能中年男。
四、五十歲的女人離婚後，會想再戀愛卻不想再婚了，無謂經歷二次傷害。而淨身出戶的女性也愈來愈多，不想依賴誰，也不想被誰依賴了。