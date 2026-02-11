「父母」這個身份到底是怎樣的存在？我試著問AI：「父母是甚麼？」AI的回答是：「從生物學到情感面，再到社會責任，可以有截然不同的解讀，這是一個既沉重又溫暖的稱謂。在最基礎的層面，父母提供了遺傳基因，讓一個新的生命得以誕生；在社會架構中，父母是一份沒有下班時間的工作，也是一種法定的義務；在情感上，則是『複雜共同體』，是世界上最深刻也最矛盾的連結。每個人對父母的體會都不一樣，對有些人來說是依靠，對有些人來說可能是需要修復的課題。」

看到這理性的回答，我沉思了一回。對我而言，母親是一個矛盾的角色。我們用整個生命愛著孩子，母親這角色成了最甜蜜的負擔，卻又是最苦澀的磨練。旁人無法體會的辛酸，只有自己才能感受到當中的冷暖。不僅是責任，而是一種深得難以言喻、連自己的一切也可以犧牲的愛。在這個追求高效的年代，陪伴孩子成長，似乎沒有甚麼經濟價值，反而要花費大量精力、時間和金錢。但這段旅程是無法用金錢衡量的，我們會為孩子的一小步鼓舞，也會為一個小錯誤而自責。

但為孩子奉獻自己的一切，便是好母親嗎？隨著孩子漸長，我的心態改變了，孩子需要的，不是一個只會犧牲的照顧者，而是快樂的旅伴——一位會與孩子同笑同哭、一同成長的同行者。不要把自己燃燒淨盡，相比起犧牲，活得精彩的母親，才是孩子的榜樣。