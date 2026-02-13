她們有意識需要管理自己的生命，而不盲從主流。她們敢於認識孤獨，喜歡自處，追求自在。這些特性，令她們對生活和個人發展有要求，即使性格中還會感性、多愁善感，但遇挫折時不易失控，偏向以理智克服困難，主動找辦法解決自身問題，不只靠抵賴或依賴誰。

我眼中的知性女性，是有知識，有感知，有悟性，有彈性和有主見。她們了解自己一些個性，知道自己想要甚麼，不想要甚麼。她們的文化涵養較高，做事時不容易被情緒干擾。

知性女性多能情理兼容，不太害怕歲月的洗煉，不太介意公開年齡。在感情關係上，可以單身，對婚姻敢結敢離，愛情不是生命的全部。她們會花時間自我增值，好學上進，知道面向國際，長知識，懂世界的重要；不只信任網上資訊，也不只靠AI取經，不容易衝動或盲目下判斷，留言前會先停一停想一想。

在物質追求外，即使屬於高消費群，也會有反璞歸真的追求。她們更希望平衡心靈需要，會追求靈性滋養。

近年找我做個案諮詢的女性，也跟以前大不同。以前多是處理感情關係，不想婚變，害怕伴侶有外遇；現在多是諮詢如何分手，如何提升自信。更多個案是諮詢個人前途，如何和原生家庭相處，處理被情緒勒索等問題。還有不少已不再「看個案」了，轉而找我上私人一對一或小組課，學習自愛、定心和管理情緒，自己生命自己調整，給人生更多可能性，真不賴！