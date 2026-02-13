靈界的存在對大多數的人來說，應該是看不見聽不到的。但是對於「高靈人士」，靈界又不是完全感受不到的，因為他們天生有這種能力，所以對這種本來虛不實的東西也會有感應。然而，如果當人陽氣弱或運程較低之時，亦有可能突然接通這條陰間專線。最近在社交媒體上，有人分享了一件懷疑靈體扮人的個案，由於樓主形容事件的過程很真實，即時引起廣泛討論及分享。
樓主是一位男士，與女朋友同居，有一天他回到家，看到房門稍為打開，便以為女朋友在房內，於是跟她閒話起來。例如問：「你肚餓嗎？」房內有人回覆：「我不餓。」然後女的問他：「你帶了甚麼回來？」男的很自然地回答，他們大約來回了數次對話。男的一直以為女朋友在房內，他便獨自坐在大廳玩手機。可是，突然他看到女朋友發出訊息。「我在外面買了很多東西回來，請你落樓下幫手。」樓主這刻才知道原來女友一直還沒回家，之前在房裏與他對話的人究竟是誰？令人毛骨悚然，一眾網友也被嚇到滴汗。
筆者同樣在節目討論過這件事，原來近日在內地也出現了一件異曲同工的靈異事件。內地YouTuber謝拉分享說：「樓主是位女士，當時她一直在家裏，跟仍然在辦公室的男朋友傳訊息對話，他說大約半小時會回家。但奇怪的是，不到一分鐘，樓主便聽到大門的電子鎖開了，由於這個密碼只有他倆知道，究竟是誰來了呢？她便戰戰兢兢透過門罅往外看，她看到了一個很高大的男人身影在徘徊，而且身上衣服跟其男友是一模一樣的。當她有點不知所措之際，男友又再發訊息告知到了大廈附近，那麼在大廳的那個男性身影是誰人呢？於是她驚慌得立即關上房門，幸好男友回到家之後所有事情回復正常。」
一些有能量的靈界，的確有扮演別人的能力，究竟他們為甚麼這樣做呢？純屬惡作劇的話，卻足以令事主「驚到瀨尿」。