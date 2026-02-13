靈界的存在對大多數的人來說，應該是看不見聽不到的。但是對於「高靈人士」，靈界又不是完全感受不到的，因為他們天生有這種能力，所以對這種本來虛不實的東西也會有感應。然而，如果當人陽氣弱或運程較低之時，亦有可能突然接通這條陰間專線。最近在社交媒體上，有人分享了一件懷疑靈體扮人的個案，由於樓主形容事件的過程很真實，即時引起廣泛討論及分享。

樓主是一位男士，與女朋友同居，有一天他回到家，看到房門稍為打開，便以為女朋友在房內，於是跟她閒話起來。例如問：「你肚餓嗎？」房內有人回覆：「我不餓。」然後女的問他：「你帶了甚麼回來？」男的很自然地回答，他們大約來回了數次對話。男的一直以為女朋友在房內，他便獨自坐在大廳玩手機。可是，突然他看到女朋友發出訊息。「我在外面買了很多東西回來，請你落樓下幫手。」樓主這刻才知道原來女友一直還沒回家，之前在房裏與他對話的人究竟是誰？令人毛骨悚然，一眾網友也被嚇到滴汗。