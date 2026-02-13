AI時代中層管理者的危機

人們普遍認為，AI將會取代很多基層職位，這的確會發生。然而在辦公室裡，情況或許剛剛相反：基層工作有機會因與AI協作而升級，反而可能對中層管理人員帶來挑戰。

過去，中層管理者的主要職責在於傳遞資訊、培訓基層員工的知識與技能。然而，這些功能已逐漸被「AI主管」所接手。AI如同一名全能導師，24小時不間斷地提供服務，協助員工迅速掌握資訊、知識與技能。它不帶情緒、沒有偏見，鼓勵嘗試與容錯，能在安全無壓力的環境中激發基層員工的主動性與創造力。