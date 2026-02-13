AI時代中層管理者的危機

人們普遍認為，AI將會取代很多基層職位，這的確會發生。然而在辦公室裡，情況或許剛剛相反：基層工作有機會因與AI協作而升級，反而可能對中層管理人員帶來挑戰。
過去，中層管理者的主要職責在於傳遞資訊、培訓基層員工的知識與技能。然而，這些功能已逐漸被「AI主管」所接手。AI如同一名全能導師，24小時不間斷地提供服務，協助員工迅速掌握資訊、知識與技能。它不帶情緒、沒有偏見，鼓勵嘗試與容錯，能在安全無壓力的環境中激發基層員工的主動性與創造力。
此外，AI系統能直接整理數據、生成報告，使得中層原本「上傳下達」的作用面臨自動化的威脅。AI還能檢查代碼、審核文案、監控流程，進一步弱化中層在管理監督上的角色。再者，透過數據分析，AI可實現更公平、高效的任務分配。因此，若中層管理者只滿足於基礎培訓、資訊傳遞、品質監督與任務分配等傳統職能，很可能會被「AI主管＋賦權基層」的模式取代。
進入AI時代，中層管理人員也必須升級轉型。AI難以取代的，是人類的判斷力、責任感與同理心。AI擅長提供答案與選項，但他們是「兩頭蛇」，幾乎同意你任何決策的方向。因此，當事情沒有完美答案、涉及價值取捨或長期風險時，還是需要人類的綜合判斷。
AI也不會為決策後果負責，中層管理者的責任感，正是基層員工的安全網。此外，中層管理者還須運用同理心來化解衝突、激勵士氣、理解同事、營造團隊的歸屬感與文化。未來的中層管理者，應更著重於人性化的領導、複雜情境的判斷，以及承擔責任的勇氣，才能在AI協作的職場中發揮不可取代的價值。