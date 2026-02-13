大會相當窩心。入場費是150台幣，但會回贈一張同值的書券，可以即場使用，等於你不是付錢入場。

每年在台北舉行的國際書展，我都逛得相當輕鬆自在。主要原因只有一個——地方夠大。縱然入場人數眾多，還是可以走到書架面前「打書釘」，一頁一頁翻，慢慢才決定要不要把書帶回家。

書展每年都會設一個主題國家，通常佔據會場正中央。今年輪到泰國，沒料到除了一系列講座之外，還有一個攤位分享泰國美食，即場示範，為書展帶來色香味，文化交流瞬間升級為味蕾交流。

以往逛書展，我一定拖着一個手提行李箱，不把行李箱塞滿誓不罷休。近年卻變得節制收斂。這次每拿起一本書，心裏剛冒出「好像不錯」的念頭，腦海就自動跳出一個畫面——家中書架上，還安安靜靜躺着去年買的新書，很多連塑膠封膜都未拆。於是，我就乖乖地把書放回原位。