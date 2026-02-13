量子糾纏 無形能量正影響我們

人生由出生走至今天，有些事我們感覺冥冥中早已注定，有些連結，總感到無法斬斷。這是我的命運嗎？ 大家稱這是業力、吸引法則，在九運的年代，我們接受比較「虛」的說法，這也叫「量子糾纏」，我們與另一種量子能量連接上。 在感知的維度，人所見、所聞、所感，其實都是我們與世界糾纏後的產物，每個人的感知不同，是因為每個人對同一件事物產生不同的糾纏。這是由每人對不同事物的價值觀而定，你對待金錢、人際、工作、愛情、靈性的概念如何？

舉例你認為金錢的能量是如何？而你的價值觀，就會影響與金錢之間的量子能量，從而影響吸引到多少金錢來到身邊。 金錢的能量：交換、流動、價值、創造和自由 金錢代表交換、流動、價值、創造和自由。錢的能量並非對辛苦的補償，而是對創造價值的回報，一個偉大發明家工作8小時，可能比一個苦工工作一年創造的價值還要多，兩人同樣都是付出努力，但發明家努力的層面是在提升自身的認知和技能上，為人類創造出更大的價值。 而如果腦海中認為賺錢是需要透過付出勞力和時間，那麼糾纏的量子就鎖死在辛苦上，一定只能辛苦賺錢。把辛苦賺錢轉念成為智慧賺取金錢，焦點放在如何用更聰明的方式，為更多人提供更大的價值，這樣就能改變與錢的量子能量。

所以，我們的意識並非一個被動接收信息的鏡頭；相反，是一個主動參與的創造者。你如何看待這個世界，投射出去的焦點正在模型中共同塑造你所經歷的世界。你的感知，就是你的意識與這個世界糾纏之後呈現的結果。 對於以往人們常以真實可見的事情去解答事物，不接受那些觸摸不到的信念，而現今的年代告訴我們，真正可怕的並非量子糾纏本身，而是我們對這些深刻連結的「無知」，正塑造我們的世界。