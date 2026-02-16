來到黃金圈(Golden Circle)的最後一站「古佛斯瀑布」(Gullfoss)，冰島語為「黃金瀑布」，名字來源眾說紛紜，其中最常說法是夏季陽光照射在水霧上形成金色光環，因而得名。
瀑布位於Hvítá河上，融化的冰水與河水融合，形成強大水流，經歷兩層分別為 11米和21米的地勢落差，最後造成兩段的雙層瀑布。大家光看照片可能覺得不過就是一條普通瀑布，但親臨現場，站在一旁已經可以聽到巨大的落水聲以及大量濺曬出來的水珠，氣勢磅礴得讓人震懾。在這條巨大的瀑布前，頓覺自己渺小猶如一粒微塵。
抵達的當天正刮起體感猶如8號風球的妖風，加上瀑布的巨大水氣，差點被吹倒，一度需要抱著指示牌才能站穩；甚至有團友快速拍下幾張照片後就果斷回到車上休息。下層觀景台位置離瀑布近，可以來個「浸沉式」瀑布體驗，嘗試被水珠輕吻臉頰的感覺；但若想居高臨下全方位欣賞瀑布的壯麗景色，就要頂著寒風，再往上層觀景台移動，方可更清晰觀賞到兩層瀑布；假如時間足夠，你甚至可以去到最高點，站到瀑布頂端，真正近距離欣賞大自然的鬼斧神工。只可惜當天太大風，我們怕危險，沒有走到最高處。如果天氣好的話，在這裡還會看到彩虹呢！
雖然這次來沒有看到傳說中帶著金色光環的瀑布，但冬季陰天下的瀑布多了一種冷艷美，安靜而深沉，低調而內斂，感覺好像不知不覺間，在這些沉默當中，內心某一塊，就被好好療癒了。