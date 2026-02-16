來到黃金圈(Golden Circle)的最後一站「古佛斯瀑布」(Gullfoss)，冰島語為「黃金瀑布」，名字來源眾說紛紜，其中最常說法是夏季陽光照射在水霧上形成金色光環，因而得名。

瀑布位於Hvítá河上，融化的冰水與河水融合，形成強大水流，經歷兩層分別為 11米和21米的地勢落差，最後造成兩段的雙層瀑布。大家光看照片可能覺得不過就是一條普通瀑布，但親臨現場，站在一旁已經可以聽到巨大的落水聲以及大量濺曬出來的水珠，氣勢磅礴得讓人震懾。在這條巨大的瀑布前，頓覺自己渺小猶如一粒微塵。