香港西環邨，靜靜倚偎在香港島堅尼地城加惠民道與加多近街的交角，整體形像恍似一幅水墨畫，層層疊疊，它是中西區唯一由房委會興建的公屋，五座樓宇，住了近兩千人，如今房委會已定重建方案，預計2029年9月便要清空。居民將遷往鄰近加惠民道第一期新屋，盼能留住那份街坊間不言而喻的溫暖與歸屬。
這片地，原是陡峭山丘，高差近80米。1955年政府決意興建，初名「加多近街房屋計劃」，至1958至59年落成，工程費770萬港元。當時租金每月63至88元，給低薪白領與基層人家，單位已有獨立廚房、廁所與陽台，體現1950年代公屋從粗糙徙置向更人性廉租住宅的轉型。
建築由英國籍建築師T.S.C. Feltham(當時工務局總建築師)一手規劃，現代主義的清簡在此落地生根，卻又因山勢而生出獨特的靈魂。樓宇緊貼等高線，垂直山坡而建，形成階梯般的「山城」形態，五座——東苑臺至南苑臺，10至14層——以有蓋走廊、樓梯、升降機相連，迂迴的多層平台宛如山間小徑，省卻大規模挖填。通過單位單邊如舞台般之走廊，居民魚貫往返。風從海面穿過，陽光沿坡落下，通透而寧靜。形式追隨功能，卻不冷硬：混凝土線條乾淨，欄杆幾何重複，無一絲多餘裝飾，卻在高密度中留出天台遊樂場、卵石健體徑與綠意，隱隱有Le Corbusier「光輝城市」的影子。錯層入口，平台交疊，空間如迷宮，卻又開闊——背山面海，部分窗戶望得見海色與城市燈火，愜意舒適。這份地形適應的智慧，在公屋中極少見。西環邨在極廉成本下，仍守住對人居品質的執著。重建之後，這「磅礡山坡現代主義建築」將成往事。