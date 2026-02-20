香港西環邨，靜靜倚偎在香港島堅尼地城加惠民道與加多近街的交角，整體形像恍似一幅水墨畫，層層疊疊，它是中西區唯一由房委會興建的公屋，五座樓宇，住了近兩千人，如今房委會已定重建方案，預計2029年9月便要清空。居民將遷往鄰近加惠民道第一期新屋，盼能留住那份街坊間不言而喻的溫暖與歸屬。

這片地，原是陡峭山丘，高差近80米。1955年政府決意興建，初名「加多近街房屋計劃」，至1958至59年落成，工程費770萬港元。當時租金每月63至88元，給低薪白領與基層人家，單位已有獨立廚房、廁所與陽台，體現1950年代公屋從粗糙徙置向更人性廉租住宅的轉型。