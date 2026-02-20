AI「嘟」走孩子財商，趁新年靠「實體利是」贖回來

Face ID一掃、Apple Pay一靠，AI和支付技術讓交易變得無比絲滑，卻也悄悄剝奪孩子對「金錢」的真實感知。回想我們手握二、三十蚊紙幣去買零食的年代，花一張少一張、眼看錢包變扁的「肉痛感」，就是最原始的理財啟蒙。但對現在的孩子而言，「金錢」一開始就是一串看不見源頭的虛擬數字，花光了似乎也不心痛，自然難以建立「量入為出」的規劃觀念。正因如此，農曆新年成了我們為進行財商教育的「黃金時刻」——這是孩子們一年中少數能捧著沉甸甸「現金」利是的日子。這時候，千萬別再說「媽咪幫你存起來」，不妨準備一個實體的「豬仔錢罌」，帶孩子將利是錢分成幾份，賦予它一場儀式感：

‧50%儲蓄：讓孩子親手入錢，看見財富點滴累積的物理過程，學會「延遲滿足」；

‧25%消費：讓孩子自主決定——在「買樂高就不能買遊戲機」的取捨中，讓他們明白金錢是有限資源，而非手機裡的魔法；

‧25%分享：買份小禮物給長輩或捐助慈善，體會財富帶來正向情感回饋的價值。

對財富的「敬畏」與「規劃」，也將是AI算法無法代勞的終身修養。就用這份看得見、摸得著的新年儀式感，為孩子未來的財富習慣打下最穩固的地基吧！

我是Kathy，願與妳在財富之路上走得更穩。