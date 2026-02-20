對於大部分人來說，財富就是每月的薪水，銀行的結餘，和那一間好像永遠都供不完的自住樓。
而在專業人士眼中，謀生技能就是他們的財富。透過技能換取現金流，累積足夠資產，只是時間問題。
至於靠被動收入為生的資本家，他們的財富除了是能夠創造現金流的資產外，人脈的經營，人才的運用，以及獨特的投資眼光，才是他們真正的財富。
歷史中的頂級富豪，他們從不擔心資產價格對身家的影響，亦不會太在意短期現金流的變化。因為他們最核心的財富，是控制供需的把握力，推動科技發展的創造力，對頂尖人才的掌控力，以至對各國政權的影響力。
所謂財富，對於不同階層來說，定義可以南轅北轍。很多人的痛苦，源於自身對財富見識與身處的層級有落差，同時並沒有足夠行動力去改變現狀。事實上，隨著時間推移，一個人的格局和能夠承受的財富，往往畫上等號。
財富是一面照妖鏡。人類內心深處的慾望野心，和品格修養，在財富面前都無所遁形。
金錢，既是萬惡，亦是萬能。了解一個人的最快途徑，就是觀察他對金錢的態度。無論是貪婪慷慨，還是傲慢謙虛，都能透過其消費模式略知一二。同樣的消費，普通人會看成開支。然而，理財高手則會將開支變成投資。例如子女的學費，在普通人眼中是負擔，但富人會視之為子女人脈圈的交際費用，投身社會時將會大派用場。
財富傳承，除了是繼承資產外，更重要的是繼承管理財富的智慧和價值觀。事實上，時間、健康、人脈、金錢、名氣，都屬於財富傳承的一部分。