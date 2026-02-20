對於大部分人來說，財富就是每月的薪水，銀行的結餘，和那一間好像永遠都供不完的自住樓。

而在專業人士眼中，謀生技能就是他們的財富。透過技能換取現金流，累積足夠資產，只是時間問題。

至於靠被動收入為生的資本家，他們的財富除了是能夠創造現金流的資產外，人脈的經營，人才的運用，以及獨特的投資眼光，才是他們真正的財富。

歷史中的頂級富豪，他們從不擔心資產價格對身家的影響，亦不會太在意短期現金流的變化。因為他們最核心的財富，是控制供需的把握力，推動科技發展的創造力，對頂尖人才的掌控力，以至對各國政權的影響力。