從習俗到行善：利是捐款在香港慈善籌資的實務與影響

利是捐款是香港農曆新年慈善常見成熟且高效的籌款模式。尤其適合農曆新年時段，機構透過精美利是封，換取市民捐出紅包錢，支持長者、眼疾患者、殘疾兒童等服務，2026年多個機構正積極推廣，目標籌得數十至百萬善款。多間知名機構如：救世軍、樂施會、基督教家庭服務中心，每年透過利是捐款穩定籌得數十至百萬港元。參與門檻低至$100起，回饋實物，如：利是封、揮春等，轉化率高達20至30%，遠勝一般捐款，特別在經濟緊縮期仍維持資金流。
實施優勢
‧時機契合：新年習俗自然融入，市民習慣「捐利是換祝福」，毋須額外投放成本。
‧多元渠道：網上捐款如：PayPal/信用卡，佔比超70%，加上學校、商場等收集，覆蓋家庭、企業、社區。
‧稅務誘因：$100+獲稅扣減證明，吸引中產捐款，同時提升品牌忠誠度。
多元服務受眾
慈善利是捐款最需要幫助的人群主要是基層家庭、貧困兒童、獨居長者及殘疾人士，他們在農曆新年期間往往面對經濟壓力更大。貧困兒童及特殊教育需要(SEN)兒童，需要食物、教育及情緒支援。
‧獨居長者及弱勢長者，改善生活質素及社區參與。
‧基層及單親家庭，提供短期食物援助及家居支援。
•殘疾人士及復康人士，幫助融入社會及重拾自信。