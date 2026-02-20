從習俗到行善：利是捐款在香港慈善籌資的實務與影響

利是捐款是香港農曆新年慈善常見成熟且高效的籌款模式。尤其適合農曆新年時段，機構透過精美利是封，換取市民捐出紅包錢，支持長者、眼疾患者、殘疾兒童等服務，2026年多個機構正積極推廣，目標籌得數十至百萬善款。多間知名機構如：救世軍、樂施會、基督教家庭服務中心，每年透過利是捐款穩定籌得數十至百萬港元。參與門檻低至$100起，回饋實物，如：利是封、揮春等，轉化率高達20至30%，遠勝一般捐款，特別在經濟緊縮期仍維持資金流。