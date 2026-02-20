七成白領日用AI，為何高層慢半拍？

麥肯錫(McKinsey & Co.)早前針對香港職場人士及大專學生的調查，結果顯示AI在前線工作層面已快速普及，幾乎成為不少白領的日常工具。但AI的應用仍未在企業決策層面「制度化」，正逐漸成為左右企業競爭力的關鍵。調查共訪問4521名本地在職人士與大專學生，結果顯示約七成受訪在職人士經常使用AI工具；在AI用家之中，88%認為AI明顯提升了工作效率，約兩成更指每天可節省逾一小時工時。AI已成為不少專業人士提升效率的標配，若要讓AI發揮更大效能，仍需跨越從個人使用到組織整合的門檻。目前只有不足四分之一的企業把AI融入整體工作流程，更僅有14%企業高層經常使用AI，可見AI在多數企業中，尚未成為推動流程再造或商業模式創新的核心動力。

問題的癥結並非在於員工意願，而是企業缺乏制度與框架的配合。約40%受訪者表示對數據安全與私隱問題有所憂慮，其次是缺乏具體應用場景及明確應用渠道；當風險界線與責任機制仍未釐清，管理層自然傾向保守，導致AI應用被限制於零散的自動化與文書處理層面，未能推動端對端的流程革新。這些現象，讓AI的潛力難以真正釋放。

人才供應端發展正呈現正面趨勢：調查發現，超過半數學生預期未來工作將經常接觸並應用AI，九成以上正積極培養相關技能，尤其重視創意、創新思維及AI互動溝通能力。未來的分水嶺，並非取決於企業是否擁有AI人才，而是高層能否把AI納入整體業務策略，訂立清晰的目標，並從組織設計與流程管理層面推動轉型。若管理層仍停留於「允許員工自行使用」的被動模式，最終或將在AI熱潮下錯失契機，未能把即時效率轉化為長遠且具結構性的競爭優勢。