馬年慈善願景： 以善聚福，助弱勢共創和諧年

踏入農曆丙午馬年，象徵奮進與力量的新氣象帶來新的公益契機。結合傳統命理學的寓意，強調行善不僅能化解馬年的烈火氣場，更能為家庭帶來和諧、人緣與事業順遂。

行善轉運與風水祈福：風水專家建議於正月初四至初六進行新春祈福、安太歲與點燈儀式，同時參與慈善捐贈，例如：衣物回收或支持「孤老溫飽計劃」，以實際行動回饋社會、積累福報，為全年運勢奠定穩定基石。

馬年主題慈善活動

•奧比斯(Orbis)推出「駿馬歡騰，萬『視』如意」慈善獎券活動，將新年祝福化為視力援助資金，幫助失明及眼疾患者重見光明。