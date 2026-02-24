馬年慈善願景： 以善聚福，助弱勢共創和諧年

踏入農曆丙午馬年，象徵奮進與力量的新氣象帶來新的公益契機。結合傳統命理學的寓意，強調行善不僅能化解馬年的烈火氣場，更能為家庭帶來和諧、人緣與事業順遂。
行善轉運與風水祈福：風水專家建議於正月初四至初六進行新春祈福、安太歲與點燈儀式，同時參與慈善捐贈，例如：衣物回收或支持「孤老溫飽計劃」，以實際行動回饋社會、積累福報，為全年運勢奠定穩定基石。
馬年主題慈善活動
•奧比斯(Orbis)推出「駿馬歡騰，萬『視』如意」慈善獎券活動，將新年祝福化為視力援助資金，幫助失明及眼疾患者重見光明。
•樂施會(Oxfam)啟動「滅貧利是」行動，倡議新年行善，捐款額由388至1,288港元不等，用於資助貧困兒童的教育及營養改善項目。
慈善資金與策略轉向：2024/25年度，香港賽馬會慈善信託基金批出約90億港元捐款，為歷年第二高；未來三年(2025/26–2027/28)將實行「成效導向」策略，聚焦五大領域：衛生健康、教育、體育、文化及可持續發展。當中尤重家庭青幼及樂齡護老，推動跨世代關懷。馬會承諾社會回饋總額逾港幣390億港元，涵蓋稅項與獎券基金捐助，遠超政府額外足球博彩稅的要求，展現香港慈善界的持續承擔。
亞洲公益協作新格局：馬會公益慈善研究院啟動「亞洲公益慈善研究計劃」，聯結中國宋慶齡基金會、日本財團等夥伴，促建「植根亞洲、惠澤亞洲」的公益生態，支持香港打造「國際慈善中心」長遠願景。2026年，是結合傳統與創新、心意與行動的一年。各界人士若能在這年多行善舉、不忘初心，或可在助人同時，為自身及家庭引來持久的好運與福氣。