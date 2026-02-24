地產股跑贏住宅樓價有因

過去一年，香港地產股表現大幅跑贏住宅樓價。截至今年2月20日，恒生地產分類指數在該周期內累計上漲約22.3%，而反映住宅樓價的中原城市領先指數(CCL)上漲約7.0%。地產股跑贏CCL約15.3個百分點。

地產股能大幅跑贏，是多重因素共振的結果。首先，估值修復與盈利槓桿效應，是核心驅動力。經歷2022至2024年樓價近30%的下跌後，地產股估值處於歷史低位。隨著2025年初以來市場回暖，樓價累計回升5%至7%，疊加同期樓宇買賣總數按年增加18.7%，發展商對樓價和成交量的高度敏感，使其盈利大幅反彈，股價作為前瞻指標提前兌現了「戴維斯雙擊」(估值與盈利雙升)的預期。同時，房企的高負債結構在利率下行周期中放大彈性，香港銀行利率走低，HIBOR維持在2%至3%區間，降低了財務費用，進一步提振盈利與股價。