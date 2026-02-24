危疾保險與醫療保險有何不同？

先祝各位讀者馬年大吉，萬事順遂，財運亨通。

不少客戶在規劃保障時，經常會問：「危疾保險和醫療保險，買一種就夠了吧？」雖然兩者同為健康保障，但它們的功能截然不同，並非替代品，而是相輔相成的「黃金拍檔」。

醫療保險：醫療保險主要負責賠償因病或意外引致的實際醫療開支。無論是住院、手術費還是癌症治療費用，只要是符合保單條款的合理開支，保險公司便會以「實報實銷」的方式賠償。它能讓受保人毋須動用積蓄，從容應付突如其來的醫院帳單。