危疾保險與醫療保險有何不同？

先祝各位讀者馬年大吉，萬事順遂，財運亨通。
不少客戶在規劃保障時，經常會問：「危疾保險和醫療保險，買一種就夠了吧？」雖然兩者同為健康保障，但它們的功能截然不同，並非替代品，而是相輔相成的「黃金拍檔」。
醫療保險：醫療保險主要負責賠償因病或意外引致的實際醫療開支。無論是住院、手術費還是癌症治療費用，只要是符合保單條款的合理開支，保險公司便會以「實報實銷」的方式賠償。它能讓受保人毋須動用積蓄，從容應付突如其來的醫院帳單。
危疾保險：醫療保險只賠償醫療開支，卻無法填補受保人因大病停工而失去或減少的收入。危疾保險則完全不同，當受保人不幸確診保單所列的嚴重疾病(如癌症、心臟病或中風)，保險公司會以「一筆過」形式支付現金賠償。這筆錢沒有指定用途，可自由運用，就像在你無法工作時繼續「出糧」，用於應付生活開支、供樓、子女學費，甚至聘請私家看護的費用。
簡單總結：醫療保「醫」，危疾保「活」。醫療保險幫你應付醫院開支，讓你能選擇更適切的治療方案；危疾保險則支撐整個家庭的財務運作，讓你在康復期無後顧之憂。因此，單靠醫療或危疾保險都不夠全面。最理想的做法是因應個人負擔能力，將兩者靈活配搭，建立全方位的健康保障網。趁新一年來臨，不妨抽空檢視現有保單，確保保障範圍仍能配合人生階段的轉變。及早填補缺口，才能讓自己和家人獲得足夠防護，安心迎接未來每個挑戰。