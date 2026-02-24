七成白領日常用AI，為何高層慢半拍？

麥肯錫(McKinsey & Co.)早前針對香港職場人士及大專學生的調查，結果顯示AI在前線工作層面已快速普及，幾乎成為不少白領的日常工具。但AI的應用仍未在企業決策層面「制度化」，正逐漸成為左右企業競爭力的關鍵。調查共訪問4,521名本地在職人士與大專學生，結果顯示約七成受訪在職人士經常使用AI工具；在AI用家之中，88%認為AI明顯提升了工作效率，約兩成更指每天可節省逾一小時工時。

AI已成為不少專業人士提升效率的標配，若要讓AI發揮更大效能，仍須跨越從個人使用到組織整合的門檻。目前只有不足四分之一的企業把AI融入整體工作流程，更僅有14%企業高層經常使用AI，可見AI在多數企業中，尚未成為推動流程再造或商業模式創新的核心動力。