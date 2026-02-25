熱門搜尋:
出版：2026-Feb-25 04:00
更新：2026-Feb-25 04:00
童你去玩

孩子是來陪父母成長的

童你去玩

孩子，讓我再一次檢視自己，再一次成長。

童你去玩

帶著傷痕，我們仍能成為好父母。

我不是脾氣暴躁的人，但教養孩子總是充滿著令人煩心的瑣事，可能只是雞毛蒜皮的小事，但生活節奏被打亂，總令我忍不住發脾氣。不知多少個晚上，當謙謙、童童睡著了，我坐在梳化上回想日間的點滴，便會嘆氣，為自己忍不住罵了孩子而後悔和內疚。

作為一個從小乖巧的人，我不明白，為甚麼孩子總是惹我生氣？但最近讀到Shelly Robinson的話，溫柔地提醒我情緒失控的原因：「孩子不會『逼』我們大吼大叫。他們只是揭露了我們還有成長空間的地方、需要撫平的傷口，以及我們童年尚未解決的創傷。」

我又要自責嗎？不是，反而是釋懷。孩子不是來惹我們生氣的，他們是來陪我們長大的，也是來治療我們童年時的傷痛。

當我們為小事而暴怒，強烈的情緒往往與事件本身不成正例。例如：打翻食物真的值得我們破口大罵嗎？一個謊言真的能摧毀緊密的親子關係嗎？這些強烈的反應，也許是童年時的傷痛和害怕，藏在記憶深處。當孩子犯錯時，我們內心那個曾經受驚嚇的「內在小孩」便跑出來，用防衛和憤怒來保護自己。也許是「無法掌控全局」的無力感，也許是育兒壓力的委屈，也許是害怕自己沒有教好孩子的能力。所以當孩子犯錯時，我們常常反應過大。

試著從「孩子怎麼這麼難教」變為「我為甚麼會有這麼大的反應」，內心便能變得平靜，也是自我成長的第一步。

