孩子是來陪父母成長的

我不是脾氣暴躁的人，但教養孩子總是充滿著令人煩心的瑣事，可能只是雞毛蒜皮的小事，但生活節奏被打亂，總令我忍不住發脾氣。不知多少個晚上，當謙謙、童童睡著了，我坐在梳化上回想日間的點滴，便會嘆氣，為自己忍不住罵了孩子而後悔和內疚。

作為一個從小乖巧的人，我不明白，為甚麼孩子總是惹我生氣？但最近讀到Shelly Robinson的話，溫柔地提醒我情緒失控的原因：「孩子不會『逼』我們大吼大叫。他們只是揭露了我們還有成長空間的地方、需要撫平的傷口，以及我們童年尚未解決的創傷。」