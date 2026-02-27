求學問，關鍵在於「問」

早幾年在大學教書時，我給學生的其中一份功課是這樣的：每人提出三個有關課程的問題，然後自行尋找答案。在評分標準中，問題的部分佔分六成，答案只佔四成。那時AI還不普及，但網上搜尋器已令找答案變得容易。

我認為學習的核心在於提問，所謂「求學問」，正是學習如何提問題。有問題，就有答案；有好的問題，就有好的答案。

現在AI發展一日千里，找答案更是不費吹灰之力。若我仍在教書，我還是會要求學生做這份功課，但會調整評分比例：問題的部分佔九成，答案只佔一成。因為當找尋答案易如反掌時，提問的能力就變得更珍貴。