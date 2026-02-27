在中國曆法上，二月四日過後已經正式踏入馬年，但一般人始終覺得踏入年初一，才有新年的意象。無論如何，筆者在此恭祝各位讀者馬上發財、身體健康丶事事順利。
新一年新氣象，人人也希望將去年不如意的東西洗走，所以從小媽媽會教在年廿八洗澡時，將一些新鮮的碌柚葉掛在花灑上沖洗。這個習俗其實已經做了很多年，不過原來一直做錯了。最近筆者邀請了一些玄學師傅分享新年改運貼士，他們糾正了可能是一般人的錯誤。原來，買回來的碌柚葉，必須先作清洗，然後放入水煲以一百度煲滾三至五分鐘，這樣的碌柚葉水才能真正有效除去污穢之氣，並不是簡單如掛花灑隨水淋在身體便可以。其實，除了過年，如果我們一旦去過，例如醫院丶殯儀館的地方，也可以用這個方式清除穢氣。
此外，除了碌柚葉之外，如果再加另外六種有刺植物葉煲水的話，可能其效果會更厲害。玄學師傳吳奇雲向筆者說：「其實在民間，還有認為利用碌柚葉，加黃皮葉丶扁柏丶蘆薈、雞屎藤丶七姊妹以及香茅葉，一起煲出來的水，它不但能清洗壞氣場，我有些客人如果遇上靈異事件，我也會教他們煲這種水來淨化身體及家居環境。情況輕的須一連三日用作沐浴；如果嚴重一些的個案，便要一連用七日，一般用完之後情況也會有改善。」當然，如果有宗教信仰的人士，會對信仰聖物產生的能量更深信不疑；若果沒有的話，其實這些天然植物本身已是大自然的產物，所發揮的功效也被確定，而且價錢也很便宜，例如日本人就喜歡用海鹽，作為清洗負能量的天然物品。