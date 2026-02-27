在中國曆法上，二月四日過後已經正式踏入馬年，但一般人始終覺得踏入年初一，才有新年的意象。無論如何，筆者在此恭祝各位讀者馬上發財、身體健康丶事事順利。

新一年新氣象，人人也希望將去年不如意的東西洗走，所以從小媽媽會教在年廿八洗澡時，將一些新鮮的碌柚葉掛在花灑上沖洗。這個習俗其實已經做了很多年，不過原來一直做錯了。最近筆者邀請了一些玄學師傅分享新年改運貼士，他們糾正了可能是一般人的錯誤。原來，買回來的碌柚葉，必須先作清洗，然後放入水煲以一百度煲滾三至五分鐘，這樣的碌柚葉水才能真正有效除去污穢之氣，並不是簡單如掛花灑隨水淋在身體便可以。其實，除了過年，如果我們一旦去過，例如醫院丶殯儀館的地方，也可以用這個方式清除穢氣。