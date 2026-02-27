月初的「素黑私宴沙龍」，主題是「前世今生」。我一開始便問大家信不信前世，居然絕大部分同學舉手說相信。我說其實不知道大家是否真的很清楚，當在說「信」時到底是甚麼意思，所謂前世的「經歷」會不會太玄虛。
有些同學說看過前世，「知道」和某人的前世經歷後，對今世的關係便有些釋懷了，減少了執著。有同學覺得前世不重要，相信上天自有安排，順應而行便是。我問她是否未經歷過大難，她說是。嗯，對於那些遇過重創的人而言，「順應天命」聽起來會很刺耳。今生的不幸都是你前世欠的債嗎？上天到底如何盤算著你我？以前世解釋今生，是否有正面意義？
有人說人生際遇不過是隨機發生，像角子老虎機一樣，沒有線性因果，沒有解釋，無法控制。說得好，不過知道後，你能釋懷，順變和隨緣嗎？也許接受一切沒有解釋才是人生最難的功課。假如所謂知道前世後，無法療癒今生，知前世又有何意義？
命理師孫子然在場分享了她替人看前世個案的經驗，說重點是看能否療癒對方，當心迷信前世那些故事。她說人來此生是來體驗困苦，為何要假設應該要有好事發生在自己身上才合理？她說人生如走進遊樂場鬼屋，是害怕，是訓練還是玩一場，都不是命定，都可以修煉。
也許人來此生，便是為「無常」和「無解」修釋懷，執信福德一致、因果報應便會自墮陷阱。信因果，多少不過是執念？佛陀要你放下執著，多少人卻又執著了「放下」？