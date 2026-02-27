月初的「素黑私宴沙龍」，主題是「前世今生」。我一開始便問大家信不信前世，居然絕大部分同學舉手說相信。我說其實不知道大家是否真的很清楚，當在說「信」時到底是甚麼意思，所謂前世的「經歷」會不會太玄虛。

有些同學說看過前世，「知道」和某人的前世經歷後，對今世的關係便有些釋懷了，減少了執著。有同學覺得前世不重要，相信上天自有安排，順應而行便是。我問她是否未經歷過大難，她說是。嗯，對於那些遇過重創的人而言，「順應天命」聽起來會很刺耳。今生的不幸都是你前世欠的債嗎？上天到底如何盤算著你我？以前世解釋今生，是否有正面意義？