從《夜王》看港產片的「轉型」

過年前看迪賀歲片《夜王》的優先場，第一個感覺是這齣戲並非單純「喜劇」，而是一場關於傳統行業如何面對時代巨輪的真實商業個案。由《毒舌大狀》金牌班底吳煒倫執導，黃子華與鄭秀文主演的新作。表面是熱鬧的賀歲電影，實則蘊含對香港社會與商業變遷的深刻反思與觀察。
為何選擇「夜總會」作為賀歲片題材？黃子華曾說：「《破地獄》都可以做賀歲片。」一句話道出台前幕後的膽識，也反映香港觀眾口味的「迭代更新」。昔日賀歲片講求「好意頭」、熱鬧與團圓。但經歷社會變遷，觀眾早不滿足於粉飾太平的歡樂，而更渴望有深度、能產生共鳴的內容。只要電影真誠、製作扎實，無論主題是生死、金錢還是人性，都能觸動人心。
片中黃子華與鄭秀文為守護「東日」夜總會，面對大財團收購與業務轉型的挑戰，情節宛如現今中小企在數碼轉型浪潮下掙扎求存的縮影。當傳統行業逐步被市場淘汰，唯有自我革新才能存活。這份現實感與時代意識，令《夜王》不再只是喜劇，而是一部映照香港社會變遷的職場寓言。
港產片的命運正映照於《夜王》的主題之中。昔日依賴明星堆砌的電影模式已難吸引觀眾，如今觀眾更注重故事節奏與情感共鳴。《夜王》表面是賀歲包裝，實則描寫人情義理與職場生存，兼具娛樂與深意，成為近年帶動港產片復甦的重要力量。正如黃子華所言，香港人的豁達與適應力，才是我們最大的資產。