從《夜王》看港產片的「轉型」

過年前看迪賀歲片《夜王》的優先場，第一個感覺是這齣戲並非單純「喜劇」，而是一場關於傳統行業如何面對時代巨輪的真實商業個案。由《毒舌大狀》金牌班底吳煒倫執導，黃子華與鄭秀文主演的新作。表面是熱鬧的賀歲電影，實則蘊含對香港社會與商業變遷的深刻反思與觀察。

為何選擇「夜總會」作為賀歲片題材？黃子華曾說：「《破地獄》都可以做賀歲片。」一句話道出台前幕後的膽識，也反映香港觀眾口味的「迭代更新」。昔日賀歲片講求「好意頭」、熱鬧與團圓。但經歷社會變遷，觀眾早不滿足於粉飾太平的歡樂，而更渴望有深度、能產生共鳴的內容。只要電影真誠、製作扎實，無論主題是生死、金錢還是人性，都能觸動人心。