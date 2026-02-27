近年身心靈界常說，向宇宙許願，真的有宇宙接收到我們的心聲嗎？小時候許下的願望又好像特別容易成功？這是因為當時沒有受太多社會道德規、父母意見、教育及各種來自不同人的失敗或成功經驗約束，只要相信就去想像，絕對相信自己可以夢想成真，往往這些願望都會在長大後某一天達成。

因為這個願望一早已植根於我們的潛意識當中，而確信這是我的人生使命和必然會成真。

清晨與潛意識對話

每天早上剛醒來的時候，是與潛意識連接最佳的時候，因為這是意識仍未清醒，潛意識仍在主導我們，許願和內在對話可以植入及改寫我們的潛意識。