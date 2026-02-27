近年身心靈界常說，向宇宙許願，真的有宇宙接收到我們的心聲嗎？小時候許下的願望又好像特別容易成功？這是因為當時沒有受太多社會道德規、父母意見、教育及各種來自不同人的失敗或成功經驗約束，只要相信就去想像，絕對相信自己可以夢想成真，往往這些願望都會在長大後某一天達成。
因為這個願望一早已植根於我們的潛意識當中，而確信這是我的人生使命和必然會成真。
清晨與潛意識對話
每天早上剛醒來的時候，是與潛意識連接最佳的時候，因為這是意識仍未清醒，潛意識仍在主導我們，許願和內在對話可以植入及改寫我們的潛意識。
當你躺在床上的時候，就可以聽着高能量和冥想的音樂，然後在腦內創造畫面圖像，想像如何達成目標，愈具體愈清晰愈好。
例如女士想減肥，就要想像瘦身後的體態，每天的衣着、街上旁人的眼光，自己的感受和情緒。
男士想事業有成，跑到銷售目標，就要想像遇到客戶時交談的情景內容、客戶的性別、衣着、面容和滿意度，想像每次洽談生意都成功。
記着這些正面開心的情緒，然後起床，擁有自信和積極的態度去開始新一天。自然地，在生命中就會找到機會，把同樣的美好情景實現於眼前。
當中的重點是，許願時相信自己的確是想像中的主角，100%真心相信，要加強這個連結，可以透過冥想和每晚寫日記的方式，具體把目標實現。