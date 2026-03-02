走進全球最大魔法世界

想要探索這個風靡全球的魔法世界，不用飛往倫敦，近在日本就可以做到！作為忠實哈迷，今次私心推薦「東京哈利波特影城」給大家。九又四分之三月台、霍格華茲特快車、斜角巷、海格的小屋，以及東京限定的魔法部等，完全將所有最經典的電影場景超真實重現；還加入了許多互動式體驗，例如揮動魔法棒召喚你的動物護法等，是目前全球最大的哈利波特室內主題設施。重點是日本真的超多忠實哈迷，一身cosplay造型入場，令人瞬間入戲，魔法氣氛超濃！

除了哈利波特影城，可能大家不知，JK Rowling在哈利波特七集小說後，寫了一個關於主角哈利波特與馬份兒子的後續《哈利波特與被詛咒的孩子》，以舞台劇版本呈現，全球只得倫敦和日本可以看到。溫馨提示在東京赤坂這裡上演的是日文版，建議事前可以先閱讀英文版劇本預習定內容，現場亦有字幕機可以租借。不過語言亦無阻超強舞台技巧和出色的演技——竟然在完全真實的舞台上，呈現出猶如電影特效的魔法效果，真的讓人看得目定口呆，現場驚歎聲此起彼伏。假如你想來日本體驗不一樣的文化活動，這個舞台劇不可錯過，是一場相當精彩的演出呢！