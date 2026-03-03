這標題當然是豈有此理，否則反過來豈不成了「誰小誰善誰犯錯」？！不幸的是，「誰大誰惡誰正確」卻往往是一種殘酷的現實；恃強凌弱或許能收一時之效，卻絕非真理。建立在此基礎上的秩序，必然脆弱、不公，長期代價只會更加高昂。

「強權即公理」是叢林法則。在實力不對等的情況下，強大的國家、團體或個人往往能制定規則、定義「正確」，甚至動用暴力來達成目的。強者得以迅速掠奪資源、迫使弱者服從。

話語權不對等：誰掌握媒體與宣傳工具，誰就更易將自身的「惡行」偽裝成合理的「敘事」。然而，這種基於恐懼而非認同的領導手段，一旦力量出現縫隙，崩塌便會極其迅速，並激發激烈反抗。