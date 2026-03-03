這標題當然是豈有此理，否則反過來豈不成了「誰小誰善誰犯錯」？！不幸的是，「誰大誰惡誰正確」卻往往是一種殘酷的現實；恃強凌弱或許能收一時之效，卻絕非真理。建立在此基礎上的秩序，必然脆弱、不公，長期代價只會更加高昂。
「強權即公理」是叢林法則。在實力不對等的情況下，強大的國家、團體或個人往往能制定規則、定義「正確」，甚至動用暴力來達成目的。強者得以迅速掠奪資源、迫使弱者服從。
話語權不對等：誰掌握媒體與宣傳工具，誰就更易將自身的「惡行」偽裝成合理的「敘事」。然而，這種基於恐懼而非認同的領導手段，一旦力量出現縫隙，崩塌便會極其迅速，並激發激烈反抗。
首先，弱者會聯合、會尋找機會復仇，系統將永無寧日。其次，慣於「恃強凌弱」的個人或團體，往往沉迷於力量，逐漸失去共情、談判和合作的能力，最終道德破產。
再者，一個盛行「弱肉強食」的社會，沒有人是絕對安全的，整體福祉終將受損。
那麼「發窮惡」有用嗎？「發窮惡」指的是處於絕境的弱者，不顧一切地使用激烈甚至破壞性的手法，來爭取利益或發洩不滿。「發窮惡」是系統性不公的症狀，而非解藥。它警示社會：若正義渠道失效，衝突就會以更危險的形式爆發。「發窮惡」猶如飲鴆止渴，短期或可見效，長期卻只會製造更多痛苦。
總括而言，「恃強凌弱」是自上而下的暴力，「發窮惡」是自下而上的暴力。雙向暴力共同構成一個冤冤相報的循環。
一個更美好、更穩固的社會，應當致力實現公平、正義並擁護真理，而非讓誰強大、誰兇惡，成為決定對或錯的標準。