戰火燃起，你的財富安全感從何而來？

「Kathy，美伊打起來了，我是不是該把資產全換成現金？」
我明白，刷到全球衝突新聞，焦慮是真實的。但還是想先帶姊妹們釐清一個投資誤區：「遠方的戰爭」與「家門口的危機」，應對邏輯其實完全不同。只有衝突直接威脅所在地的社會秩序與貨幣體系，換成實物資產才合理。遠方的地緣摩擦，對我們的真正影響是「資產配置需要更新」，而非「甚麼都不做」。
恰恰是，甚麼都不做才「最貴」。回看這幾年從疫情、俄烏再到紅海，局部震盪從未停歇。如果每次都退縮觀望，就幾乎永遠等不到資產配置的「完美入場時機」。遲疑之間，通脹正悄悄蠶食存款的購買力。帳面一分沒少，但能換取的生活品質卻在縮水。
但調整配置並不必然是自己衝進股市搏殺。戰爭新聞鋪天蓋地時，大盤可能在兩三天內劇烈下挫。多數人面對帳戶滿屏飄紅，很難扛住情緒衝擊，往往在至暗時刻慌張離場。事後市場多半收復——但割出去的真金白銀再也回不來。
所以對大多數女性而言，最務實的「黑魔法」還是要懂得借力專業系統——錨定極難被戰爭或技術變革侵蝕的全球實體資產方案、足夠分散的穩健組合，用紀律與結構代替個人情緒決策，不必在每次風暴時獨自硬抗。
說到底，女性追求的安全感，從來不是精準預感戰爭何時到來，而是無論外圍風浪如何，都有底氣說：我的財富基本盤一直很穩。
我是Kathy，誠願世界和平、再無戰火。縱使風波難免，惟願你的財富安全之路，有我始終並肩同行。