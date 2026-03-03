戰火燃起，你的財富安全感從何而來？

「Kathy，美伊打起來了，我是不是該把資產全換成現金？」

我明白，刷到全球衝突新聞，焦慮是真實的。但還是想先帶姊妹們釐清一個投資誤區：「遠方的戰爭」與「家門口的危機」，應對邏輯其實完全不同。只有衝突直接威脅所在地的社會秩序與貨幣體系，換成實物資產才合理。遠方的地緣摩擦，對我們的真正影響是「資產配置需要更新」，而非「甚麼都不做」。

恰恰是，甚麼都不做才「最貴」。回看這幾年從疫情、俄烏再到紅海，局部震盪從未停歇。如果每次都退縮觀望，就幾乎永遠等不到資產配置的「完美入場時機」。遲疑之間，通脹正悄悄蠶食存款的購買力。帳面一分沒少，但能換取的生活品質卻在縮水。