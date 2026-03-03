名氣，從來都是一把雙面刃。

來自追隨者的崇拜，對贊助商的吸引力，生活上或多或少的方便，都是名氣帶來的好處。

誠然，所有吃名氣飯的工作，都能夠透過巨大槓桿，將一分付出換取萬分回報。觀眾的關注和專注力，是名氣飯最重要的養分。

然而，名氣飯的保質期並不長，花期一過，又或者發生了公關災難，無論是演藝界政治界還是運動界，千萬身價都可以一夜歸零，甚至永不翻身。

修身和修心，都是名氣界最重要的一環。面對花花世界的誘惑，找對合適的定位，找到人生的使命，守好原本的初心，都是最艱難的修行。