Simone Rocha x adidas浪漫極致運動風

adidas Originals發表2026年春季Superstar系列廣告，從BLACKPINK的Jennie到Kendal Jenner，可謂粒粒巨星全都到場了。但係最吸引嘅永遠係下個系列，講緊啱啱行完倫敦時裝周無耐的Simone Rocha，跟adidas聯乘的2026秋冬合作系列，簡直浪漫運動風極致化，看得人心心眼，而家儲定錢差唔多啦。

這位跟香港甚有淵源的設計師首次與adidas展開全面合作，與其他設計師採用厚重輪廓不同，她反其道而行之，打造出精緻優雅的學院風單品。設計師最愛girly的芭蕾平底鞋，因此天橋上出現多款芭蕾舞鞋鞋頭的Gazelles、Samba及Taekwondos也就不足為奇。部分鞋款採用馬毛質地，有些則飾有她標誌性的珍珠和水晶，勾勒出adidas的三條紋。傳統的棉質鞋帶被替換成了紅色或白色的長絲緞帶，像芭蕾舞鞋一樣纏繞在腳踝上，精緻優雅，又不失個性。