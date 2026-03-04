「半杯水」的比喻，相信大家也很熟悉，面對只剩一半的水，悲觀的人會看到缺失的，感嘆「只剩一半」，而樂觀的人則會看到擁有的，感恩「還有一半」。面對的現實明明一樣，但心態讓我們看到不一樣的「事實」，以及懷著不同的心境面對。

我明白，因著在不同的背景和經歷，會令我們有不同的看法，但我們的確擁有改變和成長的可能！近日，看到另一個關於半杯水的提醒：「糾結杯子是半空還是半滿的人都抓錯了重點，重點其實是『這杯水是可以重新注滿的。』」