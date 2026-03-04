「半杯水」的比喻，相信大家也很熟悉，面對只剩一半的水，悲觀的人會看到缺失的，感嘆「只剩一半」，而樂觀的人則會看到擁有的，感恩「還有一半」。面對的現實明明一樣，但心態讓我們看到不一樣的「事實」，以及懷著不同的心境面對。
我明白，因著在不同的背景和經歷，會令我們有不同的看法，但我們的確擁有改變和成長的可能！近日，看到另一個關於半杯水的提醒：「糾結杯子是半空還是半滿的人都抓錯了重點，重點其實是『這杯水是可以重新注滿的。』」
從小我也沒有太大的物慾，但總是過於在意人際關係，也會質疑自己做得不夠好，往往庸人自擾，讓自己承受不必要的壓力。以前的我，總是習慣性地將目光停留在自己做得不夠好的那「半杯空水」上，無限放大自己的缺點與不足。但現在，我的心態轉變了。我想更溫柔地去看待自己，學習去擁抱那個不完美卻真實的自己。無論是令人欣賞的一面，還是有待改善的一面，這些全部加起來，才是真真正正的我。
好消息是，我們與這半杯水一樣，是可以隨時添加、重新填滿的。我們一直擁有改變的能力，也有空間去填補不足。我總是希望謙謙、童童能接納自己的不完美並勇往直前；身為父母，我們也應該先學會欣賞自己的「整杯水」。接納現在的自己，再慢慢注入更多美好的部分，與孩子一同成長。