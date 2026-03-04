「EVANGELION:30+」大型紀念活動 30年後 還明日香一個TRUE ENDING

透過舉辦「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」，庵野秀明有意將EVA如同GUNDAM一般不斷延續發展，使其成為日本邁向國際的超級IP。

為慶祝《新世紀福音戰士》誕生30周年，官方舉行名為「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」的大型紀念活動，這不僅是一場盛大慶典，也標誌著這個經典IP將開啟全新的篇章。

整個30周年企劃的核心大型紀念活動「EVANGELION:30+」於2月21日至23日在橫濱體育館舉行，主要分為兩大區域，展覽區「新世紀福音戰士 EXTRA 30」以「連結過去．現在．未來」為主題，會場不僅展示了珍貴的系列製作資料，內容橫跨了從1995年TV版到2021年《新劇場版：終》的所有系列作品，其最大亮點是展出了系列珍貴的動畫賽璐珞片及原始設計草圖等，還有眾多聯名商品、藝術插繪以及粉絲創作，更有一座巨型初號機雕像，成為粉絲們不可錯過的打卡熱點，整體觀感上略似將先前的「EVANGELION CROSSING EXPO」與「All of Evangelion 30」兩個展覽匯聚一堂（如今回想，那兩場展覽或許正是為此次盛會所做的籌備）。舞台區「STAGE AREA」配備了巨型LED螢幕，並上演包括特別版音樂會、CATWALK SHOW、座談會等在內的多元節目。

舞台區活動其中一大特點，是將獨家現場播映約13分鐘短片：一部關於「明日香結局」的短動畫。起初看到那些荒誕不經的展開情節，還擔憂這只是為服務明日香粉絲而創作的無聊作品；然而觀賞至最後兩個結局，領悟到創作者背後的本心後，加上全場上千位EVA迷共同見證感受，心中頓時一熱，深受觸動。庵野導演與Khara為明日香特別創作的這個結局，在我心中帶有一種「償還」的性質存在其中，而這份「償還」的初心正是最令人感動之處。我始終認為，《新世紀福音戰士》並非圍繞三位主角的故事——綾波零是相對工具性的存在，碇真嗣才是真正的主角，他是庵野年輕時期內心世界的投射；而明日香雖然也是圍繞碇真嗣所創作出的角色，但她同時亦是整個創作歷程中另一個「真正的人」——有血有肉、有性格、有靈魂的存在。然而無論是舊版TV動畫、舊劇場版，乃至新劇場版，最終皆以碇真嗣為核心描寫對象，可謂一場「真嗣補完計畫」。長久以來，明日香確實被忽略了。無論是式波或惣流，她「們」始終未能擁有一個專屬的結局。

償還明日香一個結局 這部短動畫前段出現大量荒誕的「what if」情節之後，最後來到了《新劇場版：終》的車站場景。與碇真嗣最後同行的並非真希波，而是明日香。隨後惣流表示不想摻雜新劇場版的元素，畫面便回到90年代TV版最終話的音樂室練習演奏場景，連畫面比例都恢復為傳統的4:3，刻意營造出膠捲的顆粒感。接著便是一系列看似真嗣想像中的平凡幸福結局：與明日香一同讀書、結婚、生子、成為平凡的上班族。這也正是多數EVA迷所嚮往與期盼的畫面（從早前現場觀眾偷拍的畫面多集中於此便可見一斑）……但且慢，庵野又出手將動畫迷們捧喝，或正面一點地說，他確實依循著角色的本質思考何謂「幸福」：世界上並非所有人都嚮往「若無閒事掛心頭」的靜好歲月，有人認為人生應當活出使命感，守護眼前這片和平景象方為人生首要之志。即使置身險境、甚至不得不面對艱辛乃至悲傷的歷程，明日香最終依然一如往常般明快、堅定地說道：「我就是我，我的幸福由我自己爭取。」在此時此刻、此般脈絡之下，庵野導演與執導《你想活出怎樣的人生》的宮崎駿導演「再度」同步了。

在舞台區活動的最終日，官方投下了一顆震撼彈，宣布將推出由《尼爾》系列核心人物橫尾太郎擔任編劇與劇本統籌的「完全新作動畫」，並由製作公司 khara 與 CloverWorks 聯手打造。這部新作被視為繼2021年《新劇場版：終》為一個時代畫下句點後，再次開啟的未知篇章。所有皆為新動畫的公布雀躍不已，我也在第一時間心想，要趕快回家徹底通關一次《尼爾》，藉此深入認識橫尾太郎這位既謙虛又熱愛EVA的創作者。 借用友人在觀展後感慨而讚嘆地分享的一句話：「你無法擊敗樂在其中的人。」人生就如一場音樂演奏，從在練習室調校樂器到準備演奏的過程，準備妥當便與他人合奏；尚未準備好，獨自練習亦無妨，只要樂在其中就好。