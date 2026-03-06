食到你醉醺醺的粵菜 明閣全新「醴饌珍頌」限定菜單

一直在我口袋名單的粵菜食府明閣(康得思酒店)又搞新意思！行政總廚李悅發師傅推出一個超有創意的《醴饌珍頌》限定菜單：個名聽起來就很有詩意，但實際上是大廚與侍酒師的浪漫聯手，用酒來玩食材！讓你食到醉醺醺。 兩位主角李悅發師傅與侍酒師李振鋒，除了菜式還展示了他們對酒的深刻理解：「酒不僅是佐餐的媒介，更是昇華食材風味的靈魂所在。我們透過精準掌握酒性、火候與食材特性，讓酒香深植於每一道佳餚之中，創造出超越傳統配酒概念的深度體驗。」這次菜單的靈魂就係酒，從自家浸漬梅酒到砵酒、柑曼怡干邑，甚至陳年汾酒，簡直是酒精愛好者的天堂。

首先登場的是「自家浸梅酒浸南非醉鮑魚拼魚子醬($128)」，光聽名字就已醉人。南非溏心鮑魚以明閣自家釀梅酒浸得軟糯入味，再配鹹鮮魚子醬和啤梨件，梅酒的微酸和鮑魚的海洋鹹鮮非常襯。侍酒師還貼心地用日本大七生酛清酒搭配，一口鮑一口酒，美哉！ 再來是「廿年青花汾酒神仙鴿($168)」，靈感源自經典粵菜「仙鶴神針」，現在酒店不能賣魚翅，李師傅以花膠和海參粒代之，乳鴿髀先用陳年汾酒醃製，再釀進花膠、海參粒，還綴以香芹和馬蹄，粒粒切得大小相若。最後用細火慢炆，汾酒的香氣慢慢滲進肉裡，每一口都像在品味山西杏花村的風土人情。侍酒師佐以一款新西蘭Pinot Noir，中西合璧的大菜格局，直接拉高了整個菜單的氣勢。

點心也有變奏版：「香檳醉蝦餃」這道傳統點心的靈魂在於香檳，微微的氣泡與酸甜，完美地提升了晶瑩的餃皮和內裡餡料的鮮味，讓我忍不住想舉杯說「飲杯！」(可惜手上只有筷子) 限定菜單還包括「五味雜陳洛神花酒百香果鵝肝凍($188)」、「15年陳釀客家黃酒乾撈日本A5和牛($588)」、「手工黃酒蒸本灣肉蟹伴陳村粉($888)」。《醴饌珍頌》限定菜單於2026年3月2日至5月31日期間供應，侍酒師配酒每杯$58。 明閣 香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

首先登場的是「自家浸梅酒浸南非醉鮑魚拼魚子醬($128)」，光聽名字就已醉人。南非溏心鮑魚以明閣自家釀梅酒浸得軟糯入味，再配鹹鮮魚子醬和啤梨件，梅酒的微酸和鮑魚的海洋鹹鮮非常襯。侍酒師還貼心地用日本大七生酛清酒搭配，一口鮑一口酒，美哉！ 再來是「廿年青花汾酒神仙鴿($168)」，靈感源自經典粵菜「仙鶴神針」，現在酒店不能賣魚翅，李師傅以花膠和海參粒代之，乳鴿髀先用陳年汾酒醃製，再釀進花膠、海參粒，還綴以香芹和馬蹄，粒粒切得大小相若。最後用細火慢炆，汾酒的香氣慢慢滲進肉裡，每一口都像在品味山西杏花村的風土人情。侍酒師佐以一款新西蘭Pinot Noir，中西合璧的大菜格局，直接拉高了整個菜單的氣勢。

點心也有變奏版：「香檳醉蝦餃」這道傳統點心的靈魂在於香檳，微微的氣泡與酸甜，完美地提升了晶瑩的餃皮和內裡餡料的鮮味，讓我忍不住想舉杯說「飲杯！」(可惜手上只有筷子) 限定菜單還包括「五味雜陳洛神花酒百香果鵝肝凍($188)」、「15年陳釀客家黃酒乾撈日本A5和牛($588)」、「手工黃酒蒸本灣肉蟹伴陳村粉($888)」。《醴饌珍頌》限定菜單於2026年3月2日至5月31日期間供應，侍酒師配酒每杯$58。 明閣 香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店6樓