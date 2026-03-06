經過新年的各種美食誘惑後，Bonnie報告：「太棒了！不得不讚自己，竟然只重了3磅。」我問：「重3磅也不算多嗎？」她說歪理：「我會用正常去形容！」她流露出很滿意的表情。

她續說：「不過，我還有數餐公司加好友的開年飯局，或許年初大家已經吃過太多中菜，這回轉吃西餐，恐怕我130磅的大關不保，可給我些西餐廳的飲食指引嗎？」

我問：「有餐廳的餐牌嗎？」她打開收件匣：「好像有三道菜的，頭盤是餐湯或沙律，這個我會選沙律，因為是龍蝦沙律，比較貴價，我知道沙津要走醬或醬汁另上會更好吧！」我說：「全對！西湯要盡量避免，紅湯多用肉骨或牛尾熬製，白湯則會加入忌亷或牛油，脂肪也有不少。」