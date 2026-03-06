經過新年的各種美食誘惑後，Bonnie報告：「太棒了！不得不讚自己，竟然只重了3磅。」我問：「重3磅也不算多嗎？」她說歪理：「我會用正常去形容！」她流露出很滿意的表情。
她續說：「不過，我還有數餐公司加好友的開年飯局，或許年初大家已經吃過太多中菜，這回轉吃西餐，恐怕我130磅的大關不保，可給我些西餐廳的飲食指引嗎？」
我問：「有餐廳的餐牌嗎？」她打開收件匣：「好像有三道菜的，頭盤是餐湯或沙律，這個我會選沙律，因為是龍蝦沙律，比較貴價，我知道沙津要走醬或醬汁另上會更好吧！」我說：「全對！西湯要盡量避免，紅湯多用肉骨或牛尾熬製，白湯則會加入忌亷或牛油，脂肪也有不少。」
她問：「主菜選魚肉是否較好？」我拆解：「不一定啊！要決定主菜熱量之高低，會從三方面衡量；第一，是食物原材料屬於哪個部位，例如：選牛還是魚？如果要選的是牛柳或是魚扒，其實牛柳熱量是低於魚扒，因為魚扒大都是用魚的腩部。第二，就是煮法，烹煮牛肉，大都是煎或烤；但魚扒或魚柳，有機會用半煎炸的方式，這樣就會令熱量大大提升。第三，需要留意附加的汁醬。汁醬通常需用油脂製作，是引致主菜熱量增加的無形殺手。」
她說：「那麼，菜單中的炭燒安格斯牛柳是不是比日式銀鱈魚扒好呢？」我說：「對啊！但前設是它們的分量是相同的。」