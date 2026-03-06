我在《鏗鏘集》的訪問中提到，在過去20年，找我做個案諮詢的女性，不論是香港還是內地的，她們對戀愛、結婚，再婚和生孩子的觀念都有很大的變化，尤其是內地一二線城市的女性。她們漸漸傾向遲婚，不靠相親。有些女人修讀外語，尋求到海外或外貿公司工作，結識外籍伴侶，嫁到外地去。有些女人學歷高，工作待遇好，甚至自己創業賺到第一桶金，有房有車，挑伴侶的自由度擴大了，不介意找個依賴她的男人，會讓老公到她的公司當副手，甚至看上男下屬和他戀愛結婚，不介意旁人的目光。當然同時也衍生了不少關係不平衡的問題。

記得從前不時收到內地讀者的來信，表示焦慮25歲以前不能成名的話，人生便沒希望了。現在自媒體興盛，只要有才華，便能爭取做主播，當網紅帶貨，不靠老闆、不靠男人、不靠親戚提攜。以前還會做明星夢，現在自己便能當明星。時移世易，令女人醒覺到可以自力更生，不需要靠男人上位也能得到物質、名利和權力。

當然，表面上女性的自主能力提高了，但還有不少受傳統婚姻思維影響，上一代給她們催婚生子的各種壓力，令不夠自信者，難以徹底拔掉根深柢固的傳統女人價值觀。如我在訪問中提到的那位後博士上海女生，失婚過一次，財政獨立，有個人生活品味，可還是難以擺脫傳統社會道德觀對女人的期望，覺得終歸還是要結婚生子才是「完整的女人」，恐懼孤獨終老。