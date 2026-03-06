要問Why，更要問Why Not

上文談到「求學問」，其實就是學習提出問題。有問題，自然就有答案；而一個好的問題，往往能引出一個有價值的答案。要學會提出好問題，要「先重量，後重質」，養成提問的習慣，之後才追求深度與品質。除此之外，我們也要分辨甚麼是表面問題，甚麼是根本問題。唯有掌握核心的根本問題，我們才能找到帶來真正改變的解答。
此外，我們更應嘗試提出跨領域的問題。AI雖然擅長處理特定、重複、具備明確規則並需要大量數據的任務，但面對現實世界中更複雜、非結構性的問題，或是跨領域的綜合思考時，仍然存在局限。然而，許多現實世界的創新與突破，往往來自不同領域間的連結，從而碰撞出新的價值。
最後，我們不僅要問「Why」，也要問「Why Not」。不斷追問「為甚麼」，幫助我們深入理解一個議題；而問「為甚麼不」，則能激發我們走向創新。當問「Why Not」時，如果能找到「Why Not」的理據，就是創新的根源。
在企業經營中，成本增加往往導致利潤下降，但我創業的時候，卻想證明增加成本，同樣可以提升利潤。通過對人力資源的投入，與員工共享成果，就能吸引、留住並激勵人才，進而為客戶創造更多價值，最終企業的利潤反而因此提升，這就是我們能夠持續成長的原因。
我也曾被質疑，為何要以多品牌模式經營一家廣告營銷集團。普遍觀點認為，經營一個品牌比同時經營多個品牌來得容易。但我相信，在廣告這個行業裡，多品牌模式反而更能發揮優勢，因為廣告人往往希望擁有屬於自己的天地。我的做法，正是為他們創造這樣的舞台，也因此更容易吸納優秀的人才。