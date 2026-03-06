要問Why，更要問Why Not

上文談到「求學問」，其實就是學習提出問題。有問題，自然就有答案；而一個好的問題，往往能引出一個有價值的答案。要學會提出好問題，要「先重量，後重質」，養成提問的習慣，之後才追求深度與品質。除此之外，我們也要分辨甚麼是表面問題，甚麼是根本問題。唯有掌握核心的根本問題，我們才能找到帶來真正改變的解答。

此外，我們更應嘗試提出跨領域的問題。AI雖然擅長處理特定、重複、具備明確規則並需要大量數據的任務，但面對現實世界中更複雜、非結構性的問題，或是跨領域的綜合思考時，仍然存在局限。然而，許多現實世界的創新與突破，往往來自不同領域間的連結，從而碰撞出新的價值。