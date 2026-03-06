為何「孤獨小猴」Panchi變成全球流量密碼？

最近全球網絡最火熱的關鍵詞，是一隻來自日本千葉縣市川市動植物園、名為 Panchi(パンチ)的六個月大日本獼猴。這隻自出生便遭母親遺棄、只能緊抱IKEA紅毛猩猩公仔尋求慰藉的小猴子，在短短數周內席捲各大社交平台，成為無數網民的「療癒系寵兒」。

Panchi的故事具備了完美的「病毒式傳播」敘事弧線。在充斥濾鏡與精緻形象的社交媒體世界，牠赤裸的無助與孤單形成強烈反差。影片中，牠被同伴排擠、拖行，卻始終死抓著唯一的精神支柱(IKEA公仔)。這畫面瞬間刺穿用戶的心理防線，喚起人類原始的憐憫本能。演算法機制偏愛推送高互動率的情緒內容，隨著網民轉發、留言#加油Panchi，並聲討欺凌者，這隻小猴旋即登上全球流量頂峰。