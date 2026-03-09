「你的生活，是我遠道而來的風景。」《左京都男子休日》中作者所描寫的並非左京都的景點，更多是描寫作者與當地人的日常對話與如何像一個左京人般在當地「生活」。譬如早起在鴨川邊跑步，搭叡山電車通勤、騎腳踏車逛巷弄小舖、到超市買菜回家下廚等，全都是平凡不過的日常，看後沒有震撼的感覺，但卻讓心頭一直暖暖的，久久不散，腦海中不禁下定決心，以後一定也要去一趟這樣的旅行，當自己是當地人一樣去生活的旅行。

於是去年偶爾有機會獨遊京都時，也確定來仿效一番，像一個當地人一般，放慢腳步，遊走於街道中。一個風光明媚的早晨出發，點一杯小川咖啡外帶，順道走到鴨川旁坐著放空。在這裡，每個人都安心找到自己的位置，互相不打擾——有人帶本書來看、有人和朋友聊天，有人騎著單車輕鬆駛過。身旁聊得很愉快的日本人，突然從袋子裡抽出笛子，愉快地吹奏起來，這樣即興而美好，令我不自覺地微笑起來。