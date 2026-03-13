甚麼五行顏色適合我？

有些顏色我們穿上身，特別醒目、開心、有自信，選對顏色真的有力量嗎？有些人去面試，喜歡穿黑色，給人感覺成熟沈隱，平日上班最好黑、白、灰，那麼甚麼顏色才是真正適合自己呢？

從中國哲學、命理五行顏色的角度而言，包括金、木、水、火、土五種元素，每個人的五行特質不同，而五行能量可以透過顏色來平衡和增強，選擇適合自己的顏色能提升自信、氣場，進而影響我們的表現。

以下是五行與顏色及身體部分的對應關係：

金：白色、金色、銀色