甚麼五行顏色適合我？

有些顏色我們穿上身，特別醒目、開心、有自信，選對顏色真的有力量嗎？有些人去面試，喜歡穿黑色，給人感覺成熟沈隱，平日上班最好黑、白、灰，那麼甚麼顏色才是真正適合自己呢？
從中國哲學、命理五行顏色的角度而言，包括金、木、水、火、土五種元素，每個人的五行特質不同，而五行能量可以透過顏色來平衡和增強，選擇適合自己的顏色能提升自信、氣場，進而影響我們的表現。
以下是五行與顏色及身體部分的對應關係：
金：白色、金色、銀色
身體部位：骨、牙、肺
木：綠色、青色
身體部位：頭、 手腳、肝、神經
水：黑色、藍色
身體部位：情緒、泌尿、婦科、智慧
火：紅色、紫色
身體部位：心、血、眼、神經
土：黃色、咖啡色、米色
身體部位：皮膚、腸胃
五行講求平衡
用出生年月日時打開八字，知道自己日主是甚麼五行，但這並不足夠，例如自己是「水」日主，並不是一定金、水就旺自己，需要看甚麼是用神、忌神；同樣，也不代表認識了新一位朋友，對方日主是金就等於對自己有幫助，需要宏觀看整個命格八隻字。
如果真的是五行需要「水」的人，穿黑色、藍色最幫自己，也可以穿白色，以金生水，這些顏色能強化她五行水的能量，讓她在溝通時更沉穩且有吸引力。
選色旺自己目標是以補充五行顏色為主，平衡不足的能量，太多偏重於一種五行也不理想。而當該五行受傷時，也可以代表，該身體部位有受傷的機會。