承接上周文章講到世界正在經歷動盪，「美以伊戰爭」至今未見平息跡象，美國總統特朗普的戰爭預期，從兩三天延長至「至少一百天」。最近特朗普找來一群神職人員祈禱，我好想問下上帝，祂想怎眷顧一位以戰火摧毀大批無辜者家園的領袖？然而，這場戰爭正以漣漪般衝擊全球經濟。

伊朗──這個三千年歷史的文明古國，其深厚底蘊往往被硝煙掩蓋。從波斯帝國開始，這片土地孕育了燦爛文化：這裡是詩人菲爾多西創作《列王紀》的故鄉，是哈菲茲、薩迪等文學巨匠的靈感源泉。波斯地氈聞名於世，細密畫用一根毛髮繪就世界。這個美麗國度，不應只以戰亂形象留在世人記憶中。然而戰爭現實擺在眼前。作為全球能源樞紐的霍爾木茲海峽，每日承載約2,000萬桶原油運輸。隨着伊朗宣布封鎖海峽，國際油價飆升逼近每桶120美元。海上運輸停頓，直接推高能源價格，航空業首當其衝─—杜拜機場連續多天停擺，歐亞航線機票飆漲；還有十幾日就到的復活節假期、以至今年暑假旅遊旺季的機票，價格無可避免上升，但這些都是「小菜一碟」而已。戰爭沒有贏家，只有無盡傷亡。截至目前，衝突已造成超過千二人喪生，包括大批無辜女學生。伊朗駐俄大使一針見血：「一個僅二百五十年歷史的國家，想要對三千年歷史的國家發號施令，絕不可能。」文明需要對話而非戰爭，人類總是不能汲取歷史教訓─—戰爭沒有贏家。我期盼戰火早日平息，讓這片古老土地重歸寧靜，讓波斯文明的光芒再次照耀世界。