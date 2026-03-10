國家成為華資國際企業最強後盾

隨着全球地緣政治格局日益複雜，華資企業「走出去」面臨的風險正呈現上升趨勢。正在召開的第十四屆全國人民代表大會第三次會議上，最高人民檢察院檢察長應勇在工作報告中明確提出「加強海外利益司法保護，依法維護我國公民、企業合法權益」。面對日益嚴峻的海外投資環境，國家展現出堅定的護航決心。 應勇在最高人民檢察院工作報告中明確指出，報告詳細闡述了融入涉外法治工作大協同格局，起訴涉外刑事犯罪5.5萬人，辦理刑事司法協助案件254件。報告特別強調「海外利益司法保護」，直接回應了當前國際形勢下企業最關切的資產安全，釋放出「國家做企業海外維權最強後盾」的明確信號。

與工作報告相呼應，外交部長王毅日前亦表示：「我們堅決維護海外中國企業的正當合法權益，推動東道國政府保護中方的人員和項目安全，同時也堅決反制針對中國企業的無理打壓，幫助企業提升防範風險和法律維權能力。」 長和旗下巴拿馬港口遭非法接管事件後，中央與香港特區政府的反應迅速而強硬。 商務及經濟發展局長丘應樺隨即向巴拿馬駐港總領事提出嚴正抗議，強調巴拿馬政府強行接管並撤銷經營權的做法「嚴重破壞合約精神」。國務院港澳辦發表文章指出，巴拿馬最高法院的有關裁決罔顧事實，背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益，強調中國政府堅定維護中國企業的正當合法權益。

中央與港府的接連表態，向國際傳遞清晰訊息：任何針對華資國際企業的無理打壓，國家不會坐視不理。 地緣政治風雲變幻，海外投資風險與日俱增，但企業不是孤軍作戰。