女生，不讓一萬元只是交出去

她三十三歲，在中環上班。朝九晚六，月薪四萬多，足夠自立，也有一點生活品味。下班去普拉提，偶然和朋友晚飯；每月給父母家用，周末做美容療程，生活井然有序。
三月將盡，稅務年度接近尾聲。她想起那張放在桌上的「綠色炸彈」，收入早已進入17%稅率區間。前一天，同事提到規劃扣稅醫療(VHIS)與扣稅年金，每年可減少一萬多元稅款。
「只是一萬元？」她曾這樣想。
但一萬元，不就是一年健身會籍？
不就是一對陪她走進會議室的品牌高跟鞋？
正因金額不算震撼，她過去沒有特別處理稅務安排。直到意識到─—若年年如此，積少成多，也許值得重新部署。今年，她開始認真了解。
她一直持有舊式醫療保單，分項賠償、設有限額，未必足以應付今日私家醫療開支。透過扣稅醫療，一方面提升保障，一方面減輕稅務負擔，把原本交出的稅款轉化為更實在的健康保障。
她也重新檢視父母的保障與免稅安排。原來為父母投保自願醫保同樣也可以扣稅，每名受保人可扣稅保費上限為8,000元。孝順不只是給家用，而是在他們需要時多一份安心。
工作十年，她愈來愈明白職涯未必永遠平穩。若善用扣稅年金或可扣稅強積金自願供款，既可減輕當年稅負，也能逐步累積退休儲備，每年最多可扣稅約10,200元。
很多女生努力工作，加班從不言苦，卻未必留意制度本身早已提供可運用的安排。當扣稅成為理財規劃的起點，手中的資源也能重新整合。三十多歲，也許是時候開始了。