女生，不讓一萬元只是交出去

她三十三歲，在中環上班。朝九晚六，月薪四萬多，足夠自立，也有一點生活品味。下班去普拉提，偶然和朋友晚飯；每月給父母家用，周末做美容療程，生活井然有序。

三月將盡，稅務年度接近尾聲。她想起那張放在桌上的「綠色炸彈」，收入早已進入17%稅率區間。前一天，同事提到規劃扣稅醫療(VHIS)與扣稅年金，每年可減少一萬多元稅款。

「只是一萬元？」她曾這樣想。

但一萬元，不就是一年健身會籍？

不就是一對陪她走進會議室的品牌高跟鞋？

正因金額不算震撼，她過去沒有特別處理稅務安排。直到意識到─—若年年如此，積少成多，也許值得重新部署。今年，她開始認真了解。