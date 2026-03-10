熱門搜尋:
生活
出版：2026-Mar-10 04:00
更新：2026-Mar-10 04:00
高下立見: 朱立威

更好把握國家機遇 關鍵在於科技創新

十四屆全國人大四次會議隆重召開，為國家未來五年發展擘畫宏偉藍圖。今年兩會特別之處，除了李強總理的政府工作報告備受關注，期間發布的「十五五」規劃綱要，亦關係到國家以至香港未來的重要發展。兩地在這段日子都有大量新聞，部分讀者未必足夠了解規劃綱要，讓筆者與各位分享規劃綱要的部分精粹，用四字概括就是——創新科技。

根據「十五五」規劃綱要關於港澳的部分，支持香港建設國際創新科技中心，以及加快北部都會區建設等。現時，國家正處於深入實施科教興國、人才強國、創新驅動發展戰略的關鍵時期，香港理應牢牢把握歷史機遇，聚焦國家戰略需求，全力打造國際科技創新策源地。

作為人才高地和創新網路的重要節點，香港擁有多所世界知名高校、健全的法治環境和國際化的科研氛圍，具備獨特優勢，「十五五」規劃綱要，正好在國家頂層設計框架下，進一步強化香港在吸引、培育和輸送國際化人才的樞紐功能；配以特區政府全力打造北都大學城，令香港的創新科技有更好的學術、研究支撐。

加上吸納人才政策漸見成效，香港可以一方面吸引人才、培育人才，一方面更好地建設國際創新科技中心。

習近平主席在參加江蘇代表團審議時強調，要加強原始創新和關鍵核心技術攻關，推動創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，筆者認為這為香港科技創新發展提供重要指引。

社會發展，重點在於經濟；而經濟發展，重點則在於誰能夠更好地運用科技，國家再次明確賦予香港國際創新科技中心的定位，社會各界要認真推進，把握前所未有的機遇。

高下立見: 朱立威
MH，港區全國人大代表、立法會議員、南區區議員。

高下立見 朱立威
