《闇黑新娘》異色邪花死去活來 因為反抗 所以無法抗拒

講究起來中文譯名《闇黑新娘》大概不算貼切，黑暗在電影中只是點綴，全片愛情至上，浪漫滿溢，絕非「闇黑」二字所能涵蓋。一般平凡愛情片公式化的邂逅、誤會、復合，早已令人麻木，《闇黑新娘》卻徹底顛覆——它的浪漫並不循規蹈矩，而是充滿怪奇、能量與義無反顧的激情，在幾近崩壞的邊緣，迸發出最真摯的情感。

《闇黑新娘》(The Bride！)改編自Mary Shelley經典科幻小說《科學怪人》並進行了顛覆性重構，由Maggie Gyllenhaal執導，集結Christian Bale、Jessie Buckley(即是導演趙婷《哈姆奈特》女主角！)Annette Bening、很久不見的Penelope Cruz等超豪華卡士，試圖為這個擁有兩百年歷史的經典IP注入現代的女性主義的血液。 電影背景設定在1930年代美國大蕭條時期的芝加哥，一位名為Ada的陪酒女郎在一次陪酒中彷彿被《科學怪人》作者Mary Shelley鬼上身一樣，當眾揭露了黑幫老大Lupino的罪行，結果被有意無意推下樓梯身亡。與此同時，已經存活了百餘年的科學怪人Frankenstein寂寞難耐，並尋求女博士為他創造一個伴侶。博士答應了請求，兩人從亂葬崗挖來女屍首，通過科學實驗將她復活，而這位重生的新娘正是Ada。

新娘沒有前世的記憶，拒絕被作為男性的Frank以及作為再生父母的女博士囚禁。Frank帶她逃入芝加哥的夜色中，兩人在逃亡路上逐漸產生羈絆。與此同時，新娘的記憶慢慢復甦，她想起了自己生前作為女性在父權社會中被壓迫、被噤聲的遭遇，以及黑幫老大的累累罪行，最終新娘拒絕成為任何人的附庸，以「自己做自己新娘」為口號，領導一場瘋狂的、顛覆壓迫的社會反抗運動。 電影中的新娘由Jessie Buckley飾演，一位極其獨特的女演員演活一位極其獨特的女角色。她從亂葬崗復活，逐漸演化為集放浪、邪氣與悲憫於一身的奇女子。她以似是而非的對答遊走於言語之間，偶爾吟誦詩句，不經意間流轉眉眼，繼而從容走近，舉手投足皆充滿魅惑——這般性感的存在，世間恐怕沒有男人能夠拒絕，未婚已婚宅男怪人一律難免移情。

「自己做自己新娘」淪為口號 Ada這個角色的深刻之處，遠不止於性感二字，她對那些邊緣、怪異、與世界格格不入的人們，竟懷著近乎菩薩的慈悲，以愛包容一切。從無眉娘到有眉娘，從放縱不羈到心懷悲憫，Jessie Buckley將情感的轉折與疊加演繹得淋漓盡致。觀影後查閱資料，方知她正是曾出演導演趙婷《哈姆奈特》的同一人——兩者判若雲泥，這次她宛如吉卜賽女巫降世。兩種「邪氣」，各自精彩，難怪業界普遍看好她將憑此角奪得影后殊榮。

男人啊男人！男性往往因為一位女性嚮往自由、靈魂奔放而愛上她，但一旦愛上，卻又渴望他能留下來相伴生活。幸運的話，對方同樣珍惜這份情感，願意停下腳步；不幸的話，便如登上鐵達尼號即使沉沒十次亦不足以形容那份痛徹心扉。《闇黑新娘》將這種矛盾刻畫得極為動人。Frank創造了新娘，卻無法真正擁有她；他帶她逃離囚籠，卻無法將她束縛。愛情的本質正在於此：明知她嚮往出走、擁抱自由，卻仍願義無反顧地追隨。這份情感，令人想起劉鎮偉導演《回魂夜》中Leon與阿群那段轟轟烈烈的愛情——同樣不問後果、不講道理，卻真摯得足以令人相信「LOVE YOU, TILL THE END OF TIME」絕非虛言。

當然人無完人，戲無完戲。《闇黑新娘》亦非毫無瑕疵，某些場口節奏失衡，情節推進略顯乏力。最可惜的是女性解放的命題處理——「自己做自己新娘」這句口號，本應引領觀眾進入更深層的哲學思辨，最終卻流於表面。更耐人尋味的是，女主角既已宣誓效忠愛情「TILL THE END OF TIME」又如何同時「做自己的新娘」？這道哲學命題電影未能給出令人信服的解答，然而瑕不掩瑜，在社交媒體發達、人人動輒得咎的時代，虛偽的道德批判令世界已變得沉悶，任何有風格、有態度的作品，都值得影迷擁抱與珍視。《闇黑新娘》以怪誕包裹浪漫，以異色承載深情，在這個逐漸失去稜角的世界裡，它像一道裂縫，讓光照了進來。