真誠的心遠比技巧重要

曾經帶過幾位實習老師。面對初出茅廬的實習老師，我對她們的教學技巧要求不高。畢竟，技巧可以慢慢琢磨，但我很在意她們對學生和教學的熱誠。我曾問過一位態度敷衍的實習老師「你真的想教書嗎？」她愣住了，覺得這只是一份工作。當時我語重心長地告訴她：「如果沒有熱誠就不要教了，你面對的是生命，要對得住這群孩子。」

這段經歷一直刻在我的腦海裡。現在身份換成了父母，常笑說「生仔要考牌」，在這個資訊爆炸的年代，我們從不缺乏學習育兒技巧的途徑。這些技巧隨著年月總會進步，父母總能找到一套適用於自己孩子身上的模式。謙謙、童童是兩個獨立個體，需要兩種模式，要會按他們當下的需要調整。育兒技巧可以學，書本的、網上的、實戰的，不斷調整，總能找到父母與孩子也滿意的模式。相比起技巧，「以孩子成長為先」的心更重要。