筆者在此多次提過扶乩的靈驗，尤其多年前曾到過黃大仙元清閣扶乩，令筆者嘖嘖稱奇。近日，因為拍攝《返去舊事嗰度》視頻，到深水埗一個道教社壇，進一步讓觀眾了解扶乩的過程和涉及靈異事情的乩文。

位於深水埗南昌街的道壇，他們在街邊擺設小型祭壇，行人及駕駛者經過也會看到善信進行拜祭儀式，這個景象甚少在鬧市出現，很有獨特香港宗教色彩。筆者跟兩位道社的道長傾談，原來有不少靈異事件出現過。其中道長潘女士分享了一件既靈異又巧合的個案。「不久前，有一位女善信來問事，她的老爺因病入住醫院，而且出現一些精神鬼魅的狀態，有時更會說一些古怪的話，又或自言自語。家人細問之下，他說自己跟一位女靈體在溝通。由於他狀態每況愈下，女善信已買了一套孝服，為老爺離世備用。豈料，祖師給她的乩文顯示，老爺很快可以出院，直到現在他仍然活著。反而，她的爸爸卻突然跌倒，且很快去世，先前準備的孝服原來是用於她爸爸的。所以世上有些事是天注定，她也沒話可說。」