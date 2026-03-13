筆者在此多次提過扶乩的靈驗，尤其多年前曾到過黃大仙元清閣扶乩，令筆者嘖嘖稱奇。近日，因為拍攝《返去舊事嗰度》視頻，到深水埗一個道教社壇，進一步讓觀眾了解扶乩的過程和涉及靈異事情的乩文。
位於深水埗南昌街的道壇，他們在街邊擺設小型祭壇，行人及駕駛者經過也會看到善信進行拜祭儀式，這個景象甚少在鬧市出現，很有獨特香港宗教色彩。筆者跟兩位道社的道長傾談，原來有不少靈異事件出現過。其中道長潘女士分享了一件既靈異又巧合的個案。「不久前，有一位女善信來問事，她的老爺因病入住醫院，而且出現一些精神鬼魅的狀態，有時更會說一些古怪的話，又或自言自語。家人細問之下，他說自己跟一位女靈體在溝通。由於他狀態每況愈下，女善信已買了一套孝服，為老爺離世備用。豈料，祖師給她的乩文顯示，老爺很快可以出院，直到現在他仍然活著。反而，她的爸爸卻突然跌倒，且很快去世，先前準備的孝服原來是用於她爸爸的。所以世上有些事是天注定，她也沒話可說。」
此外，另一道長華哥亦分享了一個很心寒的個案。「當時有一位女善信來問事。其家傭說，晚上夢到去世的婆婆，婆婆指著一張被子，說她在陰間很冷；另又表示很肚餓。她很擔心婆婆，於是到壇前問事。祖師竟知道，婆婆離世後家人只在醫院草草做儀式，且將其骨灰撒大海，沒有任何祭品。善信得知後立即補做儀式及燒衣紙給婆婆，最後才了結事件。」而令華哥最感到心寒的是，那篇乩文，竟用上「我」字——第一身的說法，即是有可能祖師以婆婆的角度出發道出其重要，這是很罕見的乩文。
就筆者而言，對神仙所發出扶乩是深信不疑，因這是自身經歷的體會。不過，仍有懷疑的人，不防抱着開放態度再作了解吧。