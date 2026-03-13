這間位於目黑站附近，名為「稻田」的燒肉店，是其中一間心水食堂，除了質素高外，店員友善且能操基本英語，都是我們再到訪的原因。我提議：「積奇，你來發辦吧！」Bonnie要求：「可以柯打多些肉嗎？如今食物金字塔也倒轉了。」積奇盯一盯她：「放假不談工作啊！」我說：「不要緊！我理解她的誤會。」

Bonnie說：「我見新金字塔最頂層是最闊的，有大大隻雞，又有大件牛扒，該是建議大家吃多些肉類。」我解說：「問題所在，就是那幅圖，它很容易令人誤解，以為可吃大量的肉類，實際上，新金字塔的註釋中，蛋白質建議量的確多了，但並非你想像中的多。也有提及飽和脂肪應在總熱量的10%內。我們都知道，肉類含有大量飽和脂肪，如果真要大魚大肉，是不能控制在那10%以內啊！」

我們柯打了黑毛和牛西冷，我邊燒邊說：「舉一個簡單例子，以6安士(170克)的西冷為例，已約有5克飽和脂肪；若果選的是肉眼，其飽和脂肪更大升至15克。每人每日攝取飽和脂肪上限是每日熱量需要的10%，以你每日需要1,600卡的話，上限即是17克左右；那麼，吃一件6安士肉眼牛扒已接近上限了，又怎能大魚大肉呢！所以，我認為吃肉類的重點仍是要適量，同時，也宜多選瘦的部位。只是，對健康人士而言，間中吃些較高脂的，也不為過吧！」