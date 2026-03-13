願意進化的人都可修煉成這樣

最近被一家外地媒體採訪，問到我作為生命管理療癒師，學生來跟我上課、做諮詢的主要原因是甚麼。這個問題，正也是我問學生的第一個問題。
他們不少都上過很多老師的課，說課太多，老師也太多，想找踏實可靠的老師不容易。他們多是我的讀者，讀過我的文字，認同我的觀點便來了。
他們說，最想學習如何能靜下來，知道人生方向，也想幫助家人，處理自己和家人的情緒和病苦。
他們的年齡層由20+到60+不等，都有閱歷，共通點是都想超越和突破自己，想看和想聽不一樣的見解，不再跟隨主流思想和風氣，也想了解自己的盲點，希望改善自己，重組人生，過屬於自己的、不一樣的人生下半場。
有學生直言：「素黑老師，你能說出我的心底渴求，道出人家不敢說出來和承認的價值觀，譬如女人不一定要找另一個人才能建立一個家，可以隨自己的心意過活，沒有甚麼不妥。你說過『所有人的關係都是過客，包括家人和伴侶，孩子不是你的，任何人都不屬於你，你沒有擁有甚麼。人到最後都是孤獨，但可以自足。人不一定要跟多數人一樣活。』這些觀點都很觸動我，令我很有共鳴，我卻害怕被視作怪物。我想有勇氣活出自己，不再介意世俗的目光。」
我想，這種自主人生觀，不應只是女人的專利，所有願意進化的人都可修煉，重新認識孤獨的意義，提升自愛的能力，明白沒有非如何不可的關係，一切都可以隨時消失，要準備好自處的勇氣和力量。