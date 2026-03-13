願意進化的人都可修煉成這樣

最近被一家外地媒體採訪，問到我作為生命管理療癒師，學生來跟我上課、做諮詢的主要原因是甚麼。這個問題，正也是我問學生的第一個問題。

他們不少都上過很多老師的課，說課太多，老師也太多，想找踏實可靠的老師不容易。他們多是我的讀者，讀過我的文字，認同我的觀點便來了。

他們說，最想學習如何能靜下來，知道人生方向，也想幫助家人，處理自己和家人的情緒和病苦。

他們的年齡層由20+到60+不等，都有閱歷，共通點是都想超越和突破自己，想看和想聽不一樣的見解，不再跟隨主流思想和風氣，也想了解自己的盲點，希望改善自己，重組人生，過屬於自己的、不一樣的人生下半場。