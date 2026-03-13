MWC 2026 AI旗艦大比拼

HONOR則展示形態創新，Magic V6採用第五代矽碳電池，在極薄機身內塞進6660mAh電量，內屏使用超薄柔性玻璃與低反光塗層，摺痕較前代減少44%，並配Snapdragon 8 Elite Gen 5及大面積VC散熱，讓全天候摺疊機成為現實。更具突破性的Robot Phone，整合三軸雲台、機械臂與2億像素感光元件，支援AI物件追蹤、SpinShot 90°/180°旋轉鏡頭，以及具情緒反應的點頭搖頭動作，將手機從被動取景工具，蛻變為主動協助拍攝的AI夥伴。

Samsung展館以「Galaxy AI」為核心，透過MWC進一步闡明第三代AI手機藍圖。Galaxy S26系列搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy處理器，搭配更大氣室散熱系統，更具賣點的是硬件級Privacy Display技術，讓側視者難以辨識螢幕內容，實現真正「防偷窺」效果。

今年巴塞隆拿MWC 2026焦點落在「AI旗艦與新形態裝置」的較量。對消費者而言，這已非單純規格競爭，而是AI時代下手機、摺疊屏與遊戲掌機如何重新定義角色，帶來更智能、更靈活的使用體驗。

Xiaomi 17系列回歸影像本質，17 Ultra以Snapdragon 8 Elite Gen 5、6,000mAh電池及Leica聯合調校為基礎，配備2億像素長焦鏡頭與新一代光學結構，並支援專屬相機配件，打造「口袋可換鏡」的專業境界。Lenovo Legion Go Fold則以11.6吋POLED可摺屏結合可拆式手柄與無線鍵盤，展現遊戲裝置新形態，攤開是迷你Windows遊戲機，摺疊後化身掌機，雖為概念機，但廠方已透露採用Intel Ultra平台規格，量產指日可待。

對亞洲消費者而言，下一部裝置的抉擇不再只在「更快更強」，而是在「更聰明」與「更有型」間，挑選最合日常與風格的那一款。你最想試哪一部？