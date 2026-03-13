創業初期，有位客戶曾對我說：「希望你創業成功，因為我想看到好人能成功。」這句話我一直銘記於心。一直以來，不少在商業上交過手的朋友，都說我是「好人」，大概是因為「聰明」、「能幹」這些詞實在用不到我身上，他們只好選擇用「好人」來形容我。

轉眼創業十多年了。如果以嚴格的標準來看，我大概還算不上成功，比我成功的多不勝數。但我不太喜歡用苛刻的眼光來檢視自己，所以我選擇相信自己已經做得不錯。這些年來，我凝聚了一群既優秀又善良的人，願意跟我一起打拼，已經是值得驕傲的成就。集團能穩步成長，對於不太出色的我來說，是近乎神蹟的成功。或許，這一切都源於當年那位客戶的祝福。