創業初期，有位客戶曾對我說：「希望你創業成功，因為我想看到好人能成功。」這句話我一直銘記於心。一直以來，不少在商業上交過手的朋友，都說我是「好人」，大概是因為「聰明」、「能幹」這些詞實在用不到我身上，他們只好選擇用「好人」來形容我。
轉眼創業十多年了。如果以嚴格的標準來看，我大概還算不上成功，比我成功的多不勝數。但我不太喜歡用苛刻的眼光來檢視自己，所以我選擇相信自己已經做得不錯。這些年來，我凝聚了一群既優秀又善良的人，願意跟我一起打拼，已經是值得驕傲的成就。集團能穩步成長，對於不太出色的我來說，是近乎神蹟的成功。或許，這一切都源於當年那位客戶的祝福。
我一直記得這句話，也希望將這份祝福傳遞給身邊的好人。每當遇上好老闆，我都樂於分享自己的經驗，希望他們在創業路上少走一些冤枉路。我也願意花時間和心力，陪他們一起思考，為他們遇到的難題找到解決的辦法。
當然，比起自己做好人，更美好的事情，是讓別人也能成為更好的人。曾經有位合夥人對我說，和我合作之後，他變成了更好的人。這句話讓我非常感動。像我這樣一個沒甚麼過人之處的人，單單做個好人，就能吸引到一群優秀的夥伴，一起走到今天。那麼，讓那些本來就很有能力的人，在原有的基礎上變得更好，他們必定能創造出更輝煌的成就。
當初客戶說希望我成功時，大概認為好人成功的機會很渺茫。創業十多年，我的體會是好人成功機率更高。以吸引力法則來說，選擇正直、善良和誠信，自然會吸引到相似的夥伴。而且行正道，自然得到上天的供應，為你錦上添花。