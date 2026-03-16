在東京藏前區胡亂散步的途中，看到一個極其神秘的入口，完全沒有任何指示牌。

門口旁邊只掛住一塊牌，寫上「蕪木」，大抵就是店的名字。一踏進店內，滿眼深色的木家俱加上寧靜的環境，讓人不自覺地放輕了腳步。爬上樓梯，打開門，終於看見了真面目——幾位穿著制服的咖啡師就在吧枱後安靜地沖泡咖啡。客人多數是本地人，穿著一身時尚的打扮，正輕聲細語談笑著，讓沉靜的空間瞬間輕鬆過來。

作為一人旅，坐吧枱是最佳位置，既不突兀，還可以觀賞到一場即興的藝術表演——看著咖啡師熟練地拿起一個濾網，以極其緩慢的注水法，往濾網中的咖啡粉注水，先將水一滴滴的注入，之後再加大水柱；圓錐形濾網的另一端，緩緩流出琥珀色的液體，再把咖啡倒在預熱了的杯中，所有動作都是高度精細，優雅而連貫，沒有絲毫多餘。