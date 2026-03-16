在東京藏前區胡亂散步的途中，看到一個極其神秘的入口，完全沒有任何指示牌。
門口旁邊只掛住一塊牌，寫上「蕪木」，大抵就是店的名字。一踏進店內，滿眼深色的木家俱加上寧靜的環境，讓人不自覺地放輕了腳步。爬上樓梯，打開門，終於看見了真面目——幾位穿著制服的咖啡師就在吧枱後安靜地沖泡咖啡。客人多數是本地人，穿著一身時尚的打扮，正輕聲細語談笑著，讓沉靜的空間瞬間輕鬆過來。
作為一人旅，坐吧枱是最佳位置，既不突兀，還可以觀賞到一場即興的藝術表演——看著咖啡師熟練地拿起一個濾網，以極其緩慢的注水法，往濾網中的咖啡粉注水，先將水一滴滴的注入，之後再加大水柱；圓錐形濾網的另一端，緩緩流出琥珀色的液體，再把咖啡倒在預熱了的杯中，所有動作都是高度精細，優雅而連貫，沒有絲毫多餘。
如果選了冰咖啡，則更神奇。咖啡師把濾好了的咖啡放進搖酒器中（就是平常拿來搖雞尾酒的那個器皿），從冰櫃再拿出一個浴堂的木盆，上面放著一塊「冰床」，就是一塊極大的冰中間挖了一個陷進去的洞。咖啡師把搖酒器放在洞中，再用手快速轉動搖酒器，讓搖酒器平均受凍，最後在高身杯中放進兩顆大小不一的冰塊，緩緩倒出冰凍好了的咖啡。去了這麼多咖啡店，還是頭一次看見這樣的沖泡法，實在令人歎為觀止。
我詢問咖啡師是否可以在她們沖咖啡時拍照，咖啡師禮貌地搖搖頭，所以只好用文字記下這段有趣的探店之旅。